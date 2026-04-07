El gobierno federal de México avanza en una modificación que ampliará de forma significativa las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La iniciativa, que forma parte de una estrategia para reforzar el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, encendió alertas entre especialistas, quienes advierten que su alcance podría impactar directamente en ciudadanos comunes. De acuerdo con el planteamiento, las autoridades no solo intensificarán el monitoreo de movimientos financieros, sino que también contarán con mayores herramientas para actuar con rapidez ante cualquier actividad considerada inusual. Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la posibilidad de que las autoridades congelen cuentas bancarias sin notificación previa. Esto implicaría que los contribuyentes podrían quedarse sin acceso a su dinero de forma inmediata mientras se investiga una operación sospechosa. Además, las sanciones económicas también se endurecen: las multas podrían alcanzar montos millonarios, lo que convierte cualquier omisión o error en un riesgo financiero considerable. La rapidez con la que se aplicarían estas medidas es otro factor que genera inquietud. La reforma contempla nuevas obligaciones para los ciudadanos, entre ellas la necesidad de reportar operaciones inusuales en un plazo máximo de 24 horas. Este cambio supone una carga administrativa mayor, especialmente para quienes realizan actividades económicas frecuentes o manejan múltiples transacciones. También se introduce la acumulación de operaciones en periodos de hasta seis meses, lo que significa que movimientos que individualmente no parecían relevantes podrían ser considerados sospechosos al analizarse en conjunto. Otro aspecto clave es que tanto el SAT como la UIF tendrían la facultad de solicitar información directamente a profesionales como contadores, abogados o notarios, incluso sobre operaciones que no llegaron a concretarse. Esto implica que datos sensibles podrían ser revisados sin que el contribuyente sea notificado en el momento, ampliando el nivel de vigilancia sobre la actividad financiera personal. Para expertos, este punto abre el debate sobre los límites entre control fiscal y derechos individuales. En conjunto, los cambios apuntan a un sistema más estricto y vigilado, donde la prevención del lavado de dinero se refuerza, pero también aumenta la responsabilidad —y el riesgo— para los ciudadanos.