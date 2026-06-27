El Gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en la entrega de fertilizantes para agricultores.

El Gobierno de México confirmó que continuará la entrega gratuita de insumos agrícolas mediante el programa Fertilizantes para el Bienestar, que este año mantiene operaciones en las 32 entidades federativas para apoyar a pequeños y medianos productores inscritos y fortalecer la producción de alimentos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el programa registra un avance del 80% en la atención de su padrón, con más de 1.7 millones de productoras y productores beneficiados. La meta para 2026 es superar los 2.1 millones de personas apoyadas mediante la distribución directa y sin costo de fertilizantes.

Ayuda del Gobierno para los agricultores. © JUAN PABLO ZAMORA PÉREZ / SE

Fertilizantes para el Bienestar 2026: así avanza el programa

La estrategia busca incrementar la productividad del campo mexicano mediante la entrega de fertilizantes a productores de cultivos prioritarios. Al corte de la primera mitad de junio, los insumos distribuidos ya cubren alrededor de 2.7 millones de hectáreas, acercándose a la meta nacional de 3.5 millones de hectáreas.

Cifras principales del programa en 2026:

Avance del padrón: 80%.

Productores beneficiados: más de 1.7 millones.

Meta nacional: más de 2.1 millones de pequeños y medianos productores.

Superficie atendida: 2.7 millones de hectáreas.

Meta de cobertura: 3.5 millones de hectáreas.

Avance en superficie: 76%.

Fertilizante entregado: más de 803 mil toneladas.

La Secretaría de Agricultura también informó que cerca de 890 mil toneladas de DAP y urea fueron enviadas a los Centros de Distribución Agricultura (CEDA), equivalente al 85% del abasto programado, con el propósito de garantizar que los insumos lleguen oportunamente a las zonas productivas del país.

El padrón de Producción para el Bienestar @JUANPABLOZAMORA76

¿Quiénes pueden recibir los fertilizantes gratuitos?

El programa está dirigido a pequeñas y pequeños, así como medianos productores agrícolas que forman parte del padrón de Fertilizantes para el Bienestar.

Las personas interesadas pueden recibir orientación sobre su registro, la entrega de los insumos y las recomendaciones técnicas para su uso en las Oficinas de Representación de Agricultura en cada estado, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y los Distritos de Desarrollo Rural.

Apoyo a agricultores con fertilizantes.

Con este programa, el Gobierno de México busca fortalecer la soberanía alimentaria, incrementar la producción de cultivos estratégicos y mejorar las condiciones del campo mediante apoyos directos, gratuitos y sin intermediarios para las familias productoras de todo el país.