La banca tradicional está volteando su atención a un sector que ha sido tradicionalmente desatendido, como lo son las Pequeñas y Medianas Empresas. BanCoppel se suma a la ola de bancos que buscan apoyar a los mircronegocios en México, con una bolsa de MXN $27,000 millones que beneficiará a 5 mil micro, pequeñas y medianas empresas, a través de cuatro programas respaldados por Nacional Financiera (Nafin) y vinculados al Plan México. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de 5.5 millones de pymes que existen en el país, apenas 260,000 son atendidas por el sector bancario tradicional. A mediados de enero, la Coparmex y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un convenio para impulsar el financiamiento de la banca tradicional a las Mipymes. El objetivo de la iniciativa de BanCoppel es dar un apoyo a los micronegocios con el objetivo de hacerlos crecer y llevarlos a la formalización. Otra meta se centra en fortalecer las cadenas productivas estratégicas del país, a través de un acceso al crédito más amplio, en mejores condiciones y con tasas de interés preferenciales. BanCoppel informó que la alianza se formalizó mediante la firma de un acuerdo de colaboración entre Roberto Lazzeri Montaño, director general de Nafin y Bancomext, y Carlos López-Moctezuma, director general de BanCoppel. Los recursos se dirigirán a empresas que participan en sectores estratégicos de la economía como textil y calzado, bienes de consumo, farmacéutico y dispositivos médicos, química y petroquímica. Durante la firma, el director general de Nafin y Bancomext, Roberto Lazzeri, afirmó que ambas instituciones buscan ampliar su red de intermediarios financieros, por lo que la incorporación de BanCoppel a los productos y servicios de la banca de desarrollo representa un avance importante para acercar el financiamiento a las Mipymes del país. “En BanCoppel estamos convencidos de que ampliar el acceso al financiamiento a las Mipymes es fundamental para potenciar su crecimiento e integración a las cadenas productivas, generar más empleos e impulsar el crecimiento de México”, aseguró Carlos López-Moctezuma, Director General de BanCoppel. Durante de la firma, BanCoppel formalizó los primeros créditos del programa. Una mujer de 52 años, propietaria de un taller textil dedicado a la elaboración de trajes regionales para festivales escolares, recibirá financiamiento para ampliar su negocio y abastecerse de insumos para cumplir más pedidos. Otra mujer de 56 años, distribuidora de suplementos alimenticios, destinará su crédito a ampliar su inventario y atender una mayor demanda de clientes. Mecanismos del crédito BanCoppel informó que tendrá cuatro modalidades para entregar los créditos de este programa. El primero de ellos es garantía automática y está destinado a Pymes de sectores estratégicos. Ofrece créditos de hasta 20 millones de pesos a un plazo flexible, con tasa fija anual o variable y sin comisión por apertura. El segundo consiste en Factoraje Cadenas Productivas: Enfocado a proveedores de empresas integradas al programa de cadenas productivas estratégicas de Nafin. Brinda condiciones de financiamiento preferencial y mejora su flujo de efectivo mediante el factoraje de cuentas por cobrar. Además, el modelo de Credicadenas está dirigido a proveedores directos de grandes empresas. Promueve el encadenamiento productivo con financiamiento de hasta 10 millones de pesos y con diferentes plazos de pago. Finalmente está el Programa de Financiamiento a Micronegocios, que ofrece créditos de hasta 260 mil pesos con un plazo máximo de 3 años, sin requerir garantías hipotecarias.