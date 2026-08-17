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La bancarización y la educación financiera en México presenta rezagos importantes en medio de una cruzada global por eliminar el uso del efectivo. En este sentido, Grupo Coppel destacó que en dos años ha otorgado su primer crédito a prácticamente 3 millones de mexicanos.

De acuerdo con su Informe de Sustentabilidad, entre 2024 y 2025, el banco registró la bancarización de 2.91 millones de clientes que tuvieron acceso a su primer crédito.

Fachada de Tienda Coppel Cortesía Grupo Coppel

Del total, 1.28 millones de personas recibieron su primer crédito en 2024, mientras que para el año pasado el número avanzó a 1.63 millones de usuarios, lo que representó un incremento de 27.4%.

“Durante más de 80 años, Coppel ha sido la puerta de entrada al sistema financiero en México; un primer crédito permite construir historial y sentar las bases para mejorar la vida de las personas. Con esa misma misión, trabajamos para impulsar a nuestros colaboradores, fortalecer a las comunidades y cuidar el medio ambiente”, señaló Susana Coppel, directora de Sostenibilidad de Grupo Coppel y presidenta de Fundación Coppel.

Educación Financiera

Además de la inclusión, Grupo Coppel destacó que dedica espacios para fomentar la educación financiera entre los mexicanos, al considerarlo un factor clave para fortalecer la salud económica de las personas, puesto que mejora la gestión de ingresos, apoya decisiones informadas y promueve estabilidad de largo plazo.

En este sentido, el grupo que incluye Tiendas Coppel, Bancoppel y Afore Coppel, destacó que a través de vehículos de difusión como el Periódico BanCoppel, así como el blog y el live “Mejora tus finanzas” impulsa el acceso a un mejor futuro financiero.

En este sentido, destaca que en 2025 publicó más de 430 artículos en el blog, a lo que se sumó un alcance mensual de 67,124 usuarios mensuales en el Live y 90 infografías sobre educación financiera.

El grupo señaló que la educación financiera también reduce la vulnerabilidad de los usuarios, al tiempo que fomenta el uso responsable del crédito y favorece un desarrollo más sostenible.

El impacto de educación financiera de Grupo Coppel integra también un apartado especial para sus colaboradores, en el que alcanzó una audiencia superior a 23 mil personas, a través del newsletter Llave informativa, con periodicidad semanal.

A esto se sumó la participación de 3,512 colaboradores en 9 webinars de salud financiera, además de 2,160 participantes en la red social interna de la empresa.