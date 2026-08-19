Fachada de Tienda Coppel. Fitch resaltó la posición de Sakly por su relación con Coppel .

Fitch Ratings ratificó en “AAA” la calificación de Sakly, el brazo inmobiliario de Coppel, respaldada por la relación de arrendamiento que mantiene con la cadena comercial y por la alta rentabilidad de su portafolio inmobiliario, de acuerdo con un reporte de la calificadora.

La calificación “AAA” es la más alta otorgada por Fitch Ratings y refleja una capacidad financiera alta para cumplir con sus obligaciones. Bajo esta categoría, la agencia considera que es improbable que dicha capacidad se vea afectada de manera adversa por acontecimientos previsibles.

Sakly reportó al cierre del segundo trimestre 702 inmuebles, que en conjunto representan más de 2.22 millones de metros cuadrados de construcción, un incremento de 1.2% respecto al cierre de 2025.

La concentración de ingresos es uno de los principales elementos detrás de la evaluación de Fitch. La mayoría de los ingresos por arrendamiento de Sakly proviene de Coppel, cuya relación comercial contribuye a dar estabilidad a los flujos de la inmobiliaria.

Sakly crece con Coppel como principal inquilino

Coppel opera más de 1,800 tiendas en México, de las cuales alrededor de 20% están arrendadas a Sakly.

Los ingresos derivados de esta relación ascendieron a MXN$ 3,284 millones, equivalentes a cerca de 98% del total, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

“La compañía se encuentra en una etapa de crecimiento, enfocada en la apertura de nuevas tiendas, centros de distribución y la adquisición de oficinas adicionales”, señalaron analistas de Fitch Ratings en el reporte.

La agencia también destacó el tamaño del portafolio de Sakly frente a otras fibras inmobiliarias que operan en México. Sus más de 2.22 millones de metros cuadrados superan los 1.3 millones de m² de Fibra Danhos, los 812,325 m² de Fibra Shop y representan una escala menor frente a los 12.5 millones de m² de Fibra Uno (FUNO).

El portafolio de Sakly está concentrado principalmente en activos relacionados con las operaciones de Coppel, una característica que Fitch considera favorable para reducir el riesgo de colocación.

“La mayoría de los desarrollos de la empresa de Coppel están destinados a su arrendamiento principal, lo cual contribuye a reducir el riesgo de colocación”, señaló la calificadora.

Sakly amplía portafolio con Inmobiliaria Viana

En junio, Sakly informó la adquisición de 99.9% de Inmobiliaria Viana, operación realizada mediante la capitalización de una cuenta por cobrar por MXN$ 1,342 millones.

La transacción fue reconocida en los estados financieros como una adquisición de activos y no como una combinación de negocios.

La operación se suma a la estrategia de expansión inmobiliaria de Sakly, en momentos en que Coppel continúa ampliando su red de tiendas y su infraestructura logística.

Durante el segundo trimestre de 2026, Sakly reportó ingresos por MXN$ 1,755 millones, un incremento de 4.4% frente al mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta, sin embargo, mostró una contracción de 8% a MXN$ 1,093 millones.