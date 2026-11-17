Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química de 1995, recordó en su autobiografía cómo su interés por la ciencia comenzó desde muy joven, incluso antes de ingresar a la escuela secundaria. Una de las escenas más llamativas de su infancia ocurrió en su propia casa, donde transformó un espacio que casi no utilizaba la familia en un pequeño laboratorio: “Convertí entonces en laboratorio un baño de la casa que apenas usábamos”.

La frase forma parte del relato autobiográfico de Molina y fue reproducida por la revista Educación Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El científico contó que su curiosidad por la química lo llevó a realizar experimentos durante horas y que recibió el apoyo de una de sus tías, Esther Molina, quien era química.

Mario Molina y su primer laboratorio en casa

Antes de convertirse en uno de los científicos mexicanos más reconocidos, Molina ya mostraba un fuerte interés por la ciencia. En su autobiografía recordó la emoción que sintió cuando observó por primera vez paramecios y amebas a través de un microscopio de juguete.

Fue durante esa etapa cuando decidió transformar un baño que la familia utilizaba poco en un espacio para hacer experimentos. Allí comenzó a trabajar con juegos de química y a dedicar varias horas a realizar distintas pruebas.

Con la ayuda de su tía Esther, quien era química, pudo avanzar hacia experimentos más complejos, similares a los que realizaban los estudiantes universitarios de química.

Una de las escenas más llamativas de la infancia de Mario Molina ocurrió en su propia casa, donde transformó un espacio que casi no utilizaba la familia en un pequeño laboratorio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ese interés se mantuvo durante su adolescencia. Incluso antes de iniciar sus estudios universitarios, Molina ya había decidido que quería dedicarse a la investigación científica, aunque durante un tiempo también había considerado desarrollar una carrera vinculada con la música y tocaba el violín.

Del laboratorio casero al Premio Nobel

En 1960, Molina ingresó a la UNAM, donde estudió Ingeniería Química. Más tarde continuó su formación en Europa y Estados Unidos hasta completar un doctorado en química física en la Universidad de California en Berkeley.

En 1973 se incorporó como investigador posdoctoral al grupo de F. Sherwood Rowland en la Universidad de California en Irvine. Allí comenzó a estudiar el comportamiento de los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias que en ese momento eran utilizadas en diferentes aplicaciones industriales.

En 1974, Molina y Rowland publicaron sus investigaciones sobre la relación entre los CFC y la destrucción del ozono estratosférico. Sus trabajos ayudaron a explicar cómo estos compuestos podían contribuir a la reducción de la capa de ozono.

La investigación tuvo importantes consecuencias para la política ambiental internacional y contribuyó al desarrollo de medidas destinadas a limitar las sustancias que dañaban la capa de ozono.

En 1995, Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química junto con Rowland y el científico neerlandés Paul Crutzen por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la formación y descomposición del ozono.

Qué recordaba Molina de sus primeros años

En su autobiografía, el científico también destacó otros momentos que marcaron su formación:

Desde niño mostró interés por la ciencia y disfrutaba realizar experimentos.

Su tía Esther Molina , química, lo ayudó a avanzar hacia trabajos más complejos.

A los 11 años fue enviado a un internado en Suiza para continuar su educación.