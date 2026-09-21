La tarjeta departamental de Crédito Coppel se asocia con una mayor diversificación financiera, dice estudio.

Lo que debes tomar en cuenta:

Clientes de Coppel superan la media nacional: Un análisis de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey reveló que el 45% de los clientes de Grupo Coppel cuenta con ahorro formal, cifra significativamente superior al 30% registrado en la ENIF 2024.

Puerta de entrada al crédito y la bancarización: La tarjeta departamental de Coppel representó el primer acceso al crédito formal para la mayoría de los encuestados, de los cuales un 40% ya dispone de fondos suficientes para cubrir de tres a seis meses de gastos.

Fomento de hábitos y resiliencia digital: El estudio destaca que la permanencia en el sistema incrementa el uso de presupuestos, eleva la realización de transferencias electrónicas al 75% e impulsa la inclusión financiera en segmentos vulnerables como las mujeres indígenas.

Grupo Coppel señala que la inclusión financiera permite mejorar los hábitos de sus clientes, pues incrementa el ahorro formal y el uso de transferencias electrónicas como medio de pago.

Un análisis realizado por la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey mostró que la inclusión financiera en productos del grupo, que atiende principalmente a grupos sociales medios y bajos, incrementa el ahorro formal entre sus clientes, al destacar que 45% reporta un ahorro formal y supera a 30% de la población general que señaló tener ahorros formales de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2024.

Entre los hallazgos del análisis destaca que la inclusión financiera también mejora hábitos como la creación de un presupuesto en las familias, así como el registro de gastos, una mejor capacidad para enfrentar contingencias económicas y una mayor cantidad de transferencias electrónicas.

“Los resultados muestran que la inclusión financiera va más allá del acceso inicial a un producto. En la muestra analizada, el estudio permite observar cómo la permanencia, la digitalización y la diversificación se relacionan con distintos niveles de inclusión financiera y con indicadores de resiliencia económica”, señaló Miguel Ángel Rendón Valdés, líder del proyecto e investigador de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Primer acceso a créditos por Coppel

Para la mayoría de las personas encuestadas, la tarjeta departamental de Crédito Coppel representó su primer acceso al crédito formal.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2025 del Grupo, más de 1.6 millones de personas accedieron por primera vez a un crédito formal a través de Coppel.

En este sentido, el estudio señaló que quienes cuentan con una tarjeta tienden a mantener una relación más constante con los servicios financieros y presentan una mayor contratación de productos adicionales.

Además, 40% de los clientes con tarjeta cuenta con recursos suficientes para cubrir entre tres y seis meses de gastos.

Generación de hábitos

El estudio del Tec de Monterrey destaca que los clientes con más antigüedad dentro del grupo incrementan el uso de productos financieros y los hábitos que permiten contar con una mejor salud financiera.

La tarjeta departamental de Crédito Coppel se asocia con una mayor diversificación financiera, pues 45% de quienes cuentan con ella tienen tres o más productos financieros, frente a 28% entre quienes no tienen tarjeta.

Además, se incrementa el uso de las herramientas digitales, pues 75% de quienes tienen tarjeta Coppel realizan transferencias electrónicas, frente a 58% de quienes no cuentan con ella.

Asimismo, los clientes con mayor antigüedad dentro del banco tienen una mayor capacidad para enfrentar imprevistos, pues entre 9% y 14% de los clientes puede cubrir entre tres y seis meses de gastos ante una pérdida de ingresos inesperada.

El estudio también destaca el fortalecimiento de grupos vulnerables en materia financiera, pues las mujeres indígenas que llevan más tiempo como clientes muestran una mayor incorporación de productos financieros. Esta relación es entre 15% y 22% mayor que en el promedio de los segmentos analizados.