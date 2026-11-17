En 1985, Yin Yuzhen comenzó a plantar árboles en el desierto de Mu Us, en Mongolia Interior, China, después de mudarse a una zona donde las dunas avanzaban sobre las viviendas. Desde entonces, trabajó junto a su marido, Bai Wanxiang, en un proyecto de décadas para frenar la desertificación y recuperar la vegetación.

Con el paso de los años, la iniciativa familiar se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de lucha contra la desertificación en la región. Según datos difundidos en 2026 por medios chinos, Yin y Bai lograron transformar más de 70.000 mu de terreno arenoso, equivalentes a unos 4.667 hectáreas, en una zona con vegetación y actividades productivas.

Yin Yuzhen empezó a plantar árboles en 1985

Yin llegó a la localidad de Salawusu, en la bandera de Uxin, Ordos, después de casarse en 1985. En aquella época, el avance de la arena hacía difícil la vida cotidiana y las dunas podían llegar a cubrir las casas.

Frente a ese escenario, decidió comenzar a plantar árboles. Durante las primeras etapas, las condiciones fueron especialmente difíciles y muchos de los ejemplares no sobrevivieron a las tormentas, la sequía y el movimiento constante de la arena.

Con el tiempo, Yin y su marido fueron desarrollando distintas técnicas para proteger los árboles y aumentar sus posibilidades de supervivencia. El trabajo se extendió durante más de cuatro décadas, con sucesivas campañas de plantación y recuperación del terreno.

En 1985, Yin Yuzhen comenzó a plantar árboles en el desierto de Mu Us, en Mongolia Interior, China, después de mudarse a una zona donde las dunas avanzaban sobre las viviendas.

De las dunas a un oasis con producción agrícola

El proyecto no quedó limitado a la plantación de árboles. En 2005, Yin creó un parque ecológico de 500 mu, donde comenzó a cultivar productos como maíz, sandías y cerezas. Posteriormente también plantó rosas del desierto y desarrolló productos derivados de ellas.

La transformación permitió incorporar nuevas actividades económicas, entre ellas agricultura, turismo y visitas educativas. De esta manera, la recuperación del terreno también se vinculó con la generación de ingresos para las familias que trabajan en la zona.

La historia de Yin y Bai se desarrolló además dentro de un proceso mucho más amplio de recuperación ambiental en Uxin. Según datos publicados en 2026, 8,39 millones de mu, unas 559.593 hectáreas, habían sido sometidas a trabajos de control de la desertificación en la bandera, con una tasa de tratamiento del 85%. La cobertura forestal había alcanzado el 32,92%.

Cómo cambió el paisaje del desierto de Mu Us

El trabajo de Yin Yuzhen y Bai Wanxiang forma parte de una transformación que involucró también a otros habitantes, voluntarios y especialistas de la región. Entre los principales cambios se encuentran:

Más de 70.000 mu de terreno , unos 4.667 hectáreas, fueron transformados por el trabajo de la pareja.

La zona incorporó árboles, cultivos y espacios destinados a actividades ecológicas y turísticas .

Más de 20 países y regiones han participado a lo largo de los años en iniciativas de recuperación y plantación de árboles en el área.