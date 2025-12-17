La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante 2026 continuarán y se reforzarán los principales programas de becas dirigidos a estudiantes de todos los niveles educativos. A través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, se mantendrán como prioritarios cuatro apoyos económicos.

El foco estará puesto en la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra. Además, la mandataria adelantó que estos programas sociales, al igual que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tendrán un aumento el próximo año.

¿Cuáles son las becas para estudiantes?

El año que viene seguirán disponibles cuatro asistencias económicas que cubren desde la educación básica hasta la superior, con el propósito de garantizar el acceso a la educación y disminuir el abandono escolar:

Beca Universal para Educación Básica “Rita Cetina” Beca Universal para Educación Media Superior “Benito Juárez” Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” Beca “Gertrudis Bocanegra”

Beca Rita Cetina

Este programa está dirigido a familias con niños y adolescentes que cursan preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas. Se trata de un apoyo de carácter universal para quienes estén inscritos en el ciclo escolar correspondiente.

Requisitos:

Acta de nacimiento y CURP de cada estudiante.

Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio del padre, madre o tutor.

La tarjeta del Banco del Bienestar se entrega únicamente a la persona registrada en la plataforma oficial.

Monto:

1,900 pesos bimestrales por familia.

700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria dentro del mismo hogar.

Beca Benito Juárez para media superior

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato público, ya sea en modalidad escolarizada o mixta.

Requisitos:

Estar inscrito en el ciclo escolar 2024-2025.

Acta de nacimiento y CURP del estudiante.

Identificación oficial y documentos del tutor, en caso de ser menor de edad.

Registro previo en la plataforma correspondiente.

Monto:

1,900 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar (excepto julio y agosto).

El apoyo puede otorgarse hasta por 40 meses, siempre que se mantenga la inscripción activa.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Este apoyo está enfocado en estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario que provienen de escuelas prioritarias o comunidades marginadas y que cursan estudios en instituciones de atención especial.

Instituciones participantes:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas y Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud (CDMX y Puebla)

Universidad de Lenguas Indígenas

Instituciones de educación superior ubicadas en localidades prioritarias

Monto:

5,800 pesos bimestrales durante 10 meses al año.

El apoyo puede recibirse hasta por 45 meses, conforme a las Reglas de Operación.

Proceso:

Registro en línea mediante el sistema SUBES. Participación en asambleas informativas; más de 35 mil jóvenes ya han asistido a estas sesiones. Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a partir del 8 de diciembre.

Beca Gertrudis Bocanegra

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y beneficiará a más de 80,000 estudiantes de educación superior en instituciones públicas del estado. El apoyo está enfocado principalmente en cubrir gastos de transporte y favorecer la permanencia escolar.

¿Cómo hacer para inscribirme para recibir Becas de bienestar?

Aunque cada programa cuenta con fechas y plataformas específicas, el proceso general incluye:

Asistencia a asambleas informativas en escuelas y universidades. Registro en línea, a través de plataformas como SUBES. Revisión y validación de la documentación. Entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar únicamente al beneficiario o tutor registrado.

Documentos

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial (original y copia)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Las convocatorias, requisitos actualizados y fechas de registro se darán a conocer a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).