La segunda semana de diciembre da inicio con los depósitos correspondientes a los 3 apoyos económicos más solicitados por la comunidad estudiantil de México: la Beca Benito Juárez, la Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El Banco del Bienestar, entidad encargada de dispersar los recursos que otorga la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población más vulnerables, difundió el calendario de pagos correspondiente al bimestre diciembre-enero, y la lista de beneficiarios que cobrarán su dinero a partir del 8 de diciembre.

¿Cuánto dinero recibirán los estudiantes que cobren las asistencias?

La Secretaría del Bienestar asigna un monto de dinero bimestral a los sectores de la población que se encuentren inscritos para recibir alguna asistencia económica del Gobierno.

El Banco del Bienestar depositará el dinero correspondiente a los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Foto: Archivo)

Particularmente, los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un depósito distinto según el caso:

Beca Rita Cetina: se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales

Jóvenes Escribiendo el Futuro: cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

Calendario de pagos: quiénes cobran a partir del 8 de diciembre

Al igual que el resto de los Programas del Bienestar, las becas que reciben los estudiantes mexicanos se distribuyen bajo un esquema que asigna una fecha concreta del mes a cada beneficiario.

La dispersión de recursos, en este sentido, se organiza por orden alfabético teniendo en cuenta la letra inicial del apellido de cada uno de los alumnos registrados.

De esta manera, desde el lunes 8 hasta el jueves 11 de diciembre, el Banco del Bienestar transferencias a los jóvenes con estos apellidos:

Lunes 8 de diciembre: letras D, E y F.

Martes 9 de diciembre: letra G .

Miércoles 10 de diciembre: letras H, I, J, K y L.

Jueves 11 de diciembre: letra M.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las becas?

Los estudiantes que busquen formar parte de estas 3 becas académicas, deberán tomar nota de cuáles son los requisitos necesarios para ser considerados elegibles:

Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Jóvenes Escribiendo el Futuro