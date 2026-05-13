Las dudas sobre el calendario escolar 2025-2026 quedó resulta luego de que las autoridades educativas confirmaran oficialmente la fecha definitiva para el cierre de clases. Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron que el cronograma para mitad de año está vigente para escuelas de educación básica de México. En detalle, el debate sobre las fechas del calendario escolar surgió tras una propuesta que planteaba adelantar el fin de clases hasta el 5 de junio. La intención era iniciar antes las vacaciones de verano para evitar que coincidieran con el inicio del Mundial 2026 y, además, reducir la exposición de estudiantes y docentes a las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país. No obstante, la iniciativa provocó descontento entre distintos sectores, especialmente entre padres de familia, quienes advirtieron que recortar entre cinco y siete semanas de actividades escolares podría afectar el aprendizaje de los alumnos. Ante las críticas, autoridades estatales y federales sostuvieron una reunión extraordinaria encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para evaluar las posibles consecuencias de modificar el calendario. Después del análisis correspondiente, se acordó mantener sin cambios el cronograma oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025, garantizando así el cumplimiento de los 185 días efectivos de clases establecidos para el ciclo escolar. Según informó la SEP, el ciclo escolar concluirá el miércoles 15 de julio de 2026. A partir de esa fecha comenzará el periodo vacacional de verano tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Las autoridades señalaron que esta decisión busca mantener estabilidad en la organización escolar y familiar, además de asegurar el cumplimiento de los planes académicos para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, recalcaron que cualquier modificación futura solo podrá aplicarse en situaciones extraordinarias, como fenómenos climáticos severos o necesidades logísticas especiales, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los contenidos educativos. También se precisó que cualquier ajuste regional deberá ser solicitado formalmente por los gobiernos estatales y aprobado por la SEP conforme a lo establecido en la Ley General de Educación. Aunque el calendario nacional permanecerá vigente, la SEP dejó abierta la posibilidad de realizar adecuaciones locales en estados que enfrenten circunstancias especiales. En esos casos, las entidades deberán demostrar que los estudiantes podrán cumplir con los aprendizajes previstos pese a las modificaciones. Algunos estados ya habían planteado alternativas distintas ante la posibilidad de adelantar las vacaciones: