El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos correspondiente a las asistencias económicas más solicitadas por la comunidad estudiantil mexicana.

Se trata de las Becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, 3 apoyos económicos que se entregan a los alumnos del país que presenten mayores necesidades y necesiten de una asistencia del Gobierno para hacer frente a sus diversos gastos.

Desde la administración de Claudia Sheinbaum, realizarán durante la segunda semana de diciembre las transferencias correspondientes a los distintos programas, por lo que se aconseja tomar nota de todos los detalles al respecto.

El Banco del Bienestar confirmó el calendario de pagos de la segunda semana de diciembre para los beneficiarios de las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Gobierno de México

¿Cuánto dinero deposita el Banco del Bienestar a los estudiantes registrados?

Las becas que otorga el Gobierno de México a los sectores de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad permiten a los estudiantes cobrar un monto de dinero distinto en función de la categoría a la cual se encuentren inscritos.

Beca Rita Cetina : se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 adicionales por cada uno de ellos. : se asigna un total debimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán pesos adicionales por cada uno de ellos.

Beca Benito Juárez : reciben 1,900 pesos bimestrales

Jóvenes Escribiendo el Futuro : cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar las becas?

Así como los montos de dinero que otorgan las becas estudiantiles difieren en función de la categoría a la cual se encuentren inscritos, los requisitos para formar parte de la lista de beneficiarios también son distintos:

Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

El Banco del Bienestar realizará los depósitos de las becas estudiantiles desde el martes 9 al jueves 11 de diciembre. (Foto: Archivo).

¿Qué estudiantes pueden cobrar las becas?

En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación, durante la segunda semana de diciembre recibirán el monto de dinero correspondiente los beneficiarios cuyos apellidos inicien con alguna de las siguientes letras:

Martes 9 de diciembre: letra G .

Miércoles 10 de diciembre: letras H, I, J, K y L.

Jueves 11 de diciembre: letra M.

Cabe recordar que la dispersión de recursos se organiza por orden alfabético teniendo en cuenta la letra inicial del apellido de cada uno de los alumnos registrados.