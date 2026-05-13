Durante el cierre de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.53, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.28% en comparación con su precio en la sesión de apertura. El Dólar canadiense se ha depreciado: en la última semana retrocedió -0.94% y en el último año acumuló una caída de -8.49%, señal de una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una marcada tendencia bajista, con dos repuntes puntuales que no cambiaron el sesgo; el balance final es claramente negativo. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.33%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.65%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva hoy, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto implica que en los últimos dos días, la moneda ha tenido un incremento en su valor respecto a otras divisas. En consecuencia, la fuerza del Dólar canadiense podría estar influenciada por diversos factores económicos, lo que sugiere una posible continuación de esta tendencia alcista si se mantienen las condiciones actuales del mercado. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.