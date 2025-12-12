La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar será gradual a partir de enero, y cada plantel educativo informará la fecha y el lugar exactos.

La Beca de Transporte “Gertrudis Bocanegra” forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y tiene como objetivo garantizar que ningún estudiante abandone la universidad por falta de recursos para trasladarse. Este apoyo, administrado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, está dirigido a jóvenes michoacanos de hasta 29 años que cursan educación superior en escuelas consideradas susceptibles de atención.

El beneficio consiste en $1,900 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar, con posibilidad de obtenerlo hasta por 45 meses, o 55 meses en el caso de estudiantes de Medicina. “Con la beca, esperamos que más jóvenes puedan continuar y concluir su formación profesional”, señala el comunicado oficial.

El proceso de inscripción se realizará en línea del 15 al 21 de diciembre, luego de que las y los estudiantes hayan asistido a las asambleas informativas realizadas en sus planteles. “Ya saben los jóvenes lo que tienen que hacer porque se les informó en las asambleas”, dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Las tarjetas del Banco del Bienestar se entregarán a partir de enero de 2026.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

La beca está dirigida a jóvenes de Michoacán de hasta 29 años cumplidos que estudian en instituciones de educación superior catalogadas como susceptibles de atención. Según el comunicado, es un apoyo pensado para que el trayecto hacia la universidad sea “más seguro, más accesible y, sobre todo, posible”.

Requisitos principales:

Tener hasta 29 años de edad.

Estar inscrito en una institución de educación superior en Michoacán catalogada como susceptible de atención.

Contar con CURP certificada y documentos digitalizados para el registro en línea.

Monto del apoyo:

$1,900 pesos bimestrales.

Hasta 45 meses de cobertura (55 para Medicina).

No incluye julio y agosto por ser periodo vacacional.

Cómo registrarte paso a paso

El registro se realizará del 15 al 21 de diciembre en la página www.gertrudisbocanegra.gob.mx, una vez que los estudiantes confirmen que su escuela es susceptible de atención mediante el Buscador de Escuelas JEF.

1 . Crear o ingresar con tu Llave MX

Para iniciar el proceso es necesario contar con una cuenta de Llave MX.

Ingresar CURP correctamente.

Registrar domicilio, correo y número de celular.

Verificar los medios de contacto mediante SMS o correo electrónico.

Crear una contraseña segura con al menos 8 caracteres.

“¡Listo! ¡Ya creaste tu cuenta con éxito!”, detalla el instructivo del programa.

El apoyo consiste en $1,900 pesos que se entregan bimestralmente durante los 10 meses Gobierno de México

2. Completar el registro en la plataforma

Una vez dentro del portal:

Ingresar CCT de la escuela y verificar que sea atendida por el programa.

Seleccionar turno, periodo y grado.

Subir comprobante de domicilio y una identificación oficial.

Al finalizar, la plataforma mostrará el acuse de registro: “¡Felicidades! Completaste tu solicitud a la beca. Validaremos tus datos y pronto te daremos más información”.

¿Cuándo y cómo entregan las tarjetas?

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar será gradual a partir de enero, y cada plantel educativo informará la fecha y el lugar exactos.

Documentos necesarios (copias):

Identificación oficial (original y copia).

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses.

La información se difundirá en el canal oficial de WhatsApp de cada entidad disponible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar. Con la tarjeta, los jóvenes podrán retirar efectivo sin costo, pagar en establecimientos y ahorrar de manera segura.

Cambiar el NIP al recibir la tarjeta.

No compartir la contraseña ni permitir que terceros la usen.

Guardar la tarjeta en casa si no se utiliza frecuentemente.

¿Por qué lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra?

La beca rinde homenaje a Gertrudis Bocanegra, mujer michoacana nacida en 1765 en Pátzcuaro, reconocida por su valentía y participación activa en la Independencia. Fue mensajera, espía y reclutadora, incluso tras perder a su esposo e hijo en la lucha.

El comunicado resalta que, pese a las torturas y persecuciones, “jamás renunció a sus ideales” antes de ser fusilada en 1817. Su legado simboliza determinación, libertad y compromiso con el bienestar colectivo.

Nombrar la beca en su honor busca inspirar a las y los jóvenes a “estudiar, crecer, transformar su entorno y construir un futuro más justo”.