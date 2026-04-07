Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la eliminación gradual del efectivo en sectores estratégicos, el comportamiento de los consumidores siguió girando hacia lo digital. Según los últimos reportes del sector, los pagos digitales han experimentado una aceleración histórica, representando ya el 30% de las transacciones con tarjeta en el territorio nacional. Esta medida, que busca modernizar la economía y combatir la informalidad, ha puesto el foco en servicios cotidianos como las gasolineras y casetas de cobro, donde el uso de papel moneda tiene los días contados. La estrategia del Gobierno Federal se presenta como un cambio estructural en las reglas del juego. La administración de Sheinbaum confirmó que el objetivo para diciembre de 2026 es que el uso de efectivo sea prácticamente inexistente en puntos clave de movilidad. Para facilitar esta transición, el Ejecutivo ha impulsado acuerdos con el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) para promover herramientas como Dimo y CoDi, que permiten transferencias inmediatas sin el cobro de comisiones bancarias, un incentivo clave para los pequeños comercios. La respuesta de los mexicanos ante la normativa ha sido más rápida de lo previsto. El crecimiento del 30% en pagos digitales refleja una adopción masiva de la tecnología contactless (sin contacto). De acuerdo con datos de Visa, México se ha convertido en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para esta modalidad en América Latina. A pesar de que el efectivo aún domina el 80% de la economía informal, la obligatoriedad en servicios públicos está empujando a millones de usuarios a la bancarización. Sin embargo, este cambio también plantea retos significativos: la brecha digital en zonas rurales y la ciberseguridad se mantienen como las principales preocupaciones de los especialistas financieros. Ante el temor de exclusión financiera, el Gobierno ha lanzado un plan de contingencia. La presidenta Sheinbaum anunció la apertura facilitada de cuentas bancarias sin necesidad de RFC para fomentar la inclusión. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda acceder a un medio de pago digital desde su celular. Aquellos conductores que no cuenten con plásticos o dispositivos móviles en carreteras federales o estaciones de servicio podrían enfrentar dificultades logísticas, ya que la infraestructura de cobro se está adaptando para priorizar exclusivamente los rieles digitales. La recomendación de las autoridades es clara: migrar hacia el prepago o la banca móvil para evitar contratiempos en los traslados nacionales.