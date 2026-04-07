Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha dejado en claro las prácticas y actividades en el ámbito fiscal que no cuentan con su aprobación. Una de las infracciones observadas en comercios, empresas y relaciones laborales podría acarrear consecuencias financieras significativas. La advertencia emitida por el órgano recaudador se dirige a aquellos que emiten facturas y solicitan documentos que contienen información sensible y personal. En este sentido, el SAT ha recordado que su uso está sujeto a límites específicos y que forzar su entrega puede resultar en una multa considerable. El SAT ha aclarado que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no constituye un requisito obligatorio para la emisión de una factura electrónica o CFDI. En el caso de que un emisor condicione la facturación a la presentación de este documento, se estaría cometiendo una infracción fiscal conforme al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. La sanción por esta práctica es considerable. La multa establecida oscila entre 21,420 pesos y 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Para llevar a cabo el proceso, el emisor únicamente requiere información fundamental que se obtiene a través de la Cédula de datos fiscales: Es importante destacar que estos datos son esenciales para la correcta identificación y registro del emisor en el sistema fiscal correspondiente. La CSF proporciona información esencial exclusivamente para el contribuyente, incluyendo actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal. Cabe destacar que este documento no tiene un periodo de vigencia y se actualiza únicamente cuando se producen modificaciones en el RFC, lo que elimina la necesidad de solicitarlo de forma regular. El SAT ha indicado que los empleadores no están obligados a solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus empleados para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden acceder a la información necesaria a través de un caso de aclaración, de acuerdo con la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Este documento puede ser obtenido en el portal del SAT utilizando contraseña o e.firma, a través de SAT Móvil, SAT ID, Oficina Virtual o directamente en las oficinas del organismo. No obstante, el SAT ha sido enfático en que exigirlo para la facturación puede resultar costoso.