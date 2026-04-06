La presidenta, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la construcción de la planta coquizadora en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, registra un avance del 76%. Este proyecto forma parte del proceso de modernizacióndel sistema nacional de refinación impulsado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante un recorrido por las instalaciones, la mandataria explicó que la obra tiene como objetivo modificar el esquema de producción para reducir la generación de combustóleo y aumentar la producción de gasolinas y diésel con menor contenido de azufre. Cabe destacar que la construcción de la planta coquizadora se integra a la política energética federal, que busca aumentar la capacidad de refinación del país y mejorar la calidad de los combustibles. La refinería de Salina Cruz, una de las más importantes del país y con más de 40 años de operación, atraviesa un proceso de actualización de su infraestructura. Dentro de este plan, la planta coquizadora representa uno de los proyectos clave. La obra se lleva a cabo con la participación de ICA Fluor, empresa que también colaboró en trabajos de modernización en otras refinerías. Durante la visita, Sheinbaum señaló que la construcción ya supera las tres cuartas partes de avance. De acuerdo con lo explicado, la nueva planta permitirá procesar residuos pesados derivados de la refinación para transformarlos en combustibles con menor contenido de azufre. La intención es sustituir parte de la producción de combustóleo por mayores volúmenes de gasolina y diésel, mediante la incorporación de un nuevo sistema de coquización dentro del complejo. En la actualidad, se producen derivados del petróleo, como gasolinas Magna y Premium, diésel, turbosina, asfalto y coque.