La puja por Fibra Macquarie no se detiene. Fibra Prologis activó su jugada inmobiliaria y lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100% de los certificados en una operación que apunta a consolidar el segmento industrial. La oferta contempla un intercambio de 0.525 certificados de Prologis por cada título de Macquarie, o bien un pago en efectivo de 44 pesos por certificado, con un monto máximo de 10,524 millones de pesos. Este precio representa una prima de aproximadamente 21.2% frente al promedio ponderado de los últimos 60 días. Los certificados de Fibra Macquarie, listados en la Bolsa Mexicana de Valores, cotizan en 40.97 pesos por unidad, desde este precio la prima ofertada por Prologis asciende a 7.39%. Al momento, los certificados del fideicomiso retrocedieron 0.53%; en tanto que Fibra Prologis cayeron 1.85% (Ciudad de México 9:55 horas). Con esta propuesta, Prologis se une a la puja en la que participa Fibra MTY y Fibra Uno, a través de Fibra Next, en una operación que podría convertirse en una de las consolidaciones más relevantes del sector inmobiliario industrial en México, según un análisis de Barclays. Prologis negoció con Macquarie la transferencia del contrato de administración, evitando costos adicionales para los inversionistas derivados de una posible terminación anticipada. Además, la firma anticipa eficiencias relevantes en la estructura del vehículo combinado. Entre ellas, destaca la reducción en comisiones de administración —de 50 a 40 puntos base en ciertos activos— y la eliminación de comisiones por desempeño. En paralelo, Fibra Prologis busca integrar ambas carteras para fortalecer su posicionamiento en el segmento industrial, donde ya cuenta con uno de los portafolios más grandes del país, con más de 500 propiedades y 87.4 millones de pies cuadrados de área rentable. La oferta tiene como fecha límite el próximo 5 de mayo, además, no hay garantía de extensión. Además, Prologis advirtió que, en caso de éxito, los certificados remanentes podrían enfrentar menor liquidez, lo que añade un incentivo adicional para participar. “Fibra Prologis sigue confiando en que las carteras combinadas estarán en la mejor posición para beneficiarse de las necesidades logísticas de la creciente base de consumo en México”, dijo la firma en un comunicado.