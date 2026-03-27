El Banco de México, Banxico, anunció una reducción de 25 puntos base en su tasa de referencia, ubicándola en 6.75%. La medida, efectiva desde este 27 de marzo, busca incentivar la economía ante una marcada debilidad registrada recientemente. La decisión fue tomada por mayoría de votos por la Junta de Gobierno. Los directivos evaluaron el panorama inflacionario actual y el grado de restricción monetaria, buscando que la inflación converja hacia la meta del 3% en 2027. Pese al recorte, persisten riesgos globales como el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad financiera. Banxico advirtió que factores como la depreciación del peso y las presiones en materias primas mantienen el balance de riesgos sesgado al alza. Esta reducción en la tasa de referencia suele traducirse en un alivio para quienes buscan financiamiento. Al abaratarse el costo del dinero para los bancos, es probable que las tasas de interés de préstamos personales y tarjetas de crédito bajen. Para los ahorradores, una tasa menor significa que los rendimientos de inversiones en renta fija podrían disminuir gradualmente. Es fundamental revisar los plazos de inversión, ya que las tasas gubernamentales han mostrado movimientos al alza recientemente. Por otro lado, los pronósticos de inflación general se ajustaron al alza para finales de 2026. Factores como el cambio climático y las políticas comerciales de Estados Unidos representan riesgos que podrían afectar los precios de tus compras habituales.