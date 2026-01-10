El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la creación de cinco nuevas líneas de Cablebús. El objetivo de las autoridades es optimizar la movilidad de los pasajeros capitalinos y mejorar la calidad del servicio de transporte público.

Este sistema de transporte, que comenzó su operación el 11 de julio de 2021, se consolidó como una opción diaria para miles de usuarios. Por este motivo, el anuncio de la creación de nuevas líneas es bien recibida por la población mexicana.

Conoce los detalles de esta iniciativa y prepárate para desplazarte en varios estados de México. Ten en cuenta el recorrido completo que tendrá el sistema desde ahora.

Ya es un hecho: el Cablebús ampliará su servicio con nuevas líneas y ahora dará transporte en 8 alcaldías (foto: archivo).

¿Qué nuevas líneas se incorporarán al Cablebús?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en el próximo año se destinarán recursos para diversos proyectos, entre los cuales se incluye la expansión del sistema de transporte. Se llevarán a cabo cinco nuevas rutas que cubrirán las siguientes alcaldías:

Tlalpan–Coyoacán

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Milpa Alta–Tláhuac

Cuajimalpa

Xochimilco

¿Cuáles son las líneas del Cablebús?

A continuación, se presenta el listado completo de las líneas que ofrece el sistema actualmente.

Línea 1: Indios Verdes – Cuautepec (Gustavo A. Madero)

Línea 2: Santa Marta – Constitución de 1917 (Iztapalapa)

Línea 3: Los Pinos – Constituyentes Vasco de Quiroga (Miguel Hidalgo – Álvaro Obregón)

El costo del boleto del Cablebús es de 7 pesos por viaje, pagadero con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Sin embargo, el servicio es gratuito para niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad.

