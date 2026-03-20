La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el plan de movilidad que se implementará durante los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). El objetivo de las autoridades es evitar saturación vial y problemas en el transporte público, tanto para residentes como para visitantes. Durante la presentación del plan, la mandataria señaló que este evento impulsa más de 2,000 obras en la capital. Subrayó que no se trata de proyectos temporales, sino de infraestructura permanente que beneficiará a la población, integrando además una visión enfocada en derechos humanos. En total, se contemplan 119 acciones coordinadas entre distintas dependencias, orientadas a garantizar derechos como la movilidad, la participación, la no discriminación, la transparencia, así como el acceso a la cultura, el deporte y la identidad. El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la estrategia se divide en dos grandes componentes. El primero está enfocado en la infraestructura desarrollada en el llamado “Polígono de Última Milla”, una zona con accesos controlados que permitirá organizar la llegada al estadio en días de partido, en coordinación con distintas dependencias de seguridad y servicios. El segundo eje corresponde al sistema “Park and Ride”, diseñado para trasladar tanto a jugadores como a asistentes desde distintos puntos de la ciudad hacia zonas cercanas al estadio. Para ello, se habilitarán rutas especiales con transporte público integrado, incluyendo: Estas rutas conectarán distintas zonas de la ciudad -oriente, poniente, centro y sur- con el estadio, mediante servicios exprés dirigidos principalmente a quienes cuenten con boleto. Sin embargo, el servicio habitual del transporte público se mantendrá, con algunos ajustes. En ciertos puntos, el acceso estará restringido únicamente a personas acreditadas, aunque se permitirá el paso a: Entre las rutas previstas se encuentran conexiones desde Auditorio Nacional, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags México y Parque Ecológico Xochimilco, con tiempos estimados de entre 30 y 50 minutos. El Tren Ligero operará con dos modalidades: En cuanto a taxis y aplicaciones, se habilitarán zonas específicas de ascenso y descenso en vialidades como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, mientras que otras opciones siguen en evaluación. Finalmente, este esquema será probado en el partido entre México y Portugal, donde se aplicarán cierres viales en el perímetro de Última Milla desde varias horas antes y después del evento, como parte del operativo integral.