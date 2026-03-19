A meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, una decisión de la FIFA generó incertidumbre entre turistas y prestadores de servicios. La organización resolvió cancelar una parte significativa de las habitaciones de hotel que ya estaban reservadas para el evento. La medida impacta especialmente en la Ciudad de México, una de las sedes confirmadas, donde la demanda de alojamiento crece a medida que se acerca la competencia. El cambio obliga a reconfigurar la logística de miles de viajeros. La FIFA canceló cerca del 40% de los cuartos de hotel que había bloqueado para el Mundial, los cuales formaban parte de un esquema anticipado para garantizar disponibilidad durante el evento. La medida impacta principalmente en hoteles de alta categoría incluidos en el plan oficial, cuyos espacios ahora quedan liberados o sujetos a nuevas condiciones, lo que obliga a hoteleros y agencias a reorganizar su oferta. Además, los turistas que planeaban hospedarse mediante paquetes oficiales podrían enfrentar cambios en precios, disponibilidad y condiciones de reserva, en medio de un escenario de mayor incertidumbre. La liberación de habitaciones puede parecer una oportunidad, pero también habilita una mayor especulación en precios, ya que el mercado queda más expuesto a la oferta y demanda. Frente a este escenario, los turistas podrían enfrentar tarifas más altas, especialmente en zonas cercanas a estadios y puntos clave, además de tener que buscar nuevas opciones si planeaban alojarse en hoteles específicos. La incertidumbre también afecta la planificación y la experiencia general del viaje, con posibles complicaciones logísticas durante el evento. Bajo este contexto, especialistas y autoridades recomiendan anticiparse y asegurar reservas con la mayor antelación posible, en un contexto de alta demanda y menor previsibilidad. También, sugieren evaluar opciones alternativas de hospedaje y mantenerse informados a través de canales oficiales para adaptarse a posibles cambios y evitar contratiempos durante el evento.