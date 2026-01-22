La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que en 2026 se mantendrán beneficios fiscales sin incrementos en los impuestos. El paquete incluye una serie de estímulos que beneficiarán la economía de millones de derechohabientes en la Ciudad de México (CDMX).

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada explicó que estas acciones forman parte de la política de justicia fiscal impulsada por su administración. Según las cifras presentadas, en 2025 esta estrategia benefició a 4.5 millones de personas.

En CDMX se duplicarán los créditos para viviendas, según anunció la jefa de Gobierno. Clara Brugada. Foto: Archivo Cronista México.

Conoce los detalles de esta iniciativa y sácale provecho a los beneficios fiscales de CDMX. Ten en cuenta los requisitos para aplicar.

¿Qué beneficios hay en CDMX?

Descuentos en el impuesto predial, subsidios a la tenencia vehicular, apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas, así como un programa de regularización fiscal que contempla la condonación total de multas y recargos. Entre las medidas vigentes para este año continúa el esquema “Paga antes, paga menos”, que ofrece un descuento del 8% en el predial durante enero y del 5% en febrero.

También permanecen los estímulos al impuesto sobre nómina dirigidos a las mipymes, además del programa de regularización fiscal que permite ponerse al corriente mediante el pago de una cuota única de 1,000 pesos para viviendas y de 2,000 pesos para pequeños comercios, con la exención del 100% en multas y recargos.

¿Qué programas continúan en 2026?

La funcionaria agregó que este año continuará el programa Beneficia a tu ciudad, el cual amplía el valor máximo del subsidio a la tenencia vehicular de 250,000 a 638,000 pesos, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. En ese contexto, destacó que no habrá aumentos de impuestos y reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios fiscales disponibles, al considerar que será un año favorable para las familias y para la ciudad.