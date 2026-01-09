El Gobierno del Estado de México (Edomex), encabezado por Delfina Gómez Álvarez, anunció a través de la Secretaría de Finanzas el inicio del Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, que estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026.

Con la intención de beneficiar a más contribuyentes y fortalecer la recaudación estatal, este año se amplía el subsidio a la tenencia para autos con valor de hasta 638,000 pesos y motocicletas de hasta 250,000 pesos, IVA incluido. Antes, este apoyo solo aplicaba a motos de bajo costo.

Además, por primera vez, los propietarios de vehículos registrados en otra entidad que realicen el reemplacamiento en Edomex podrán quedar exentos del pago de la tenencia y obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

El Estado de México amplía el subsidio a la tenencia vehicular

Con estas medidas se busca disminuir el gasto anual relacionado con la tenencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante reglas claras y apoyos concretos.

¿De cuánto es el subsidio a la tenencia vehicular en 2026?

El beneficio económico se otorgará según el año de expedición de las placas:

Subsidio del 100% para vehículos con placas emitidas en 2021 o años posteriores.

Subsidio del 50% para vehículos con placas expedidas en 2020.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al subsidio de la tenencia?

Habrá tiempo de pedir el subsidio hasta el 6 de abril de 2026, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Ser persona física residente en el Estado de México. Tener un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos cuyo valor no supere 638 mil pesos en automóviles o 250,000 en motocicletas, IVA incluido. Estar al corriente o regularizar adeudos estatales. Cubrir el pago del refrendo 2026: 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas.

¿Cuáles son los beneficios por reemplacar en Edomex?

Las personas que hagan el reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a apoyos extra:

Vehículos con placas de 2021 en adelante

Condonación del 100% de la tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores, al pagar las contribuciones de 2025 y 2026.

En el caso de placas 2021 sin cambio de propietario, se otorgará la condonación total del ISAVAU a quienes estén al día en tenencia y refrendo 2025, y del 50% para quienes regularicen adeudos.

Vehículos con placas de 2020 o anteriores

Condonación del 100% de la tenencia, refrendo y recargos de los años 2021, 2022 y 2023 al realizar el reemplacamiento.

Estas acciones buscan facilitar la regularización vehicular y reducir de forma inmediata la carga económica de las familias, permitiendo incorporar más unidades al padrón estatal.

¿Cómo hacer el trámite de la tenencia vehicular en Edomex?

Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente, donde podrán generar su formato de pago y realizarlo en línea o en más de 5,000 establecimientos autorizados, como:

Farmacias

Tiendas de conveniencia

Bancos

Es posible iniciar el trámite de reemplacamiento de forma digital.

Para mayor información, está disponible el teléfono 800 715 43 50 y las redes sociales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y en X, a través de la cuenta @FinanzasEdomex.