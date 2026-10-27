La cementera mexicana espera que el Plan de Vivienda del Bienestar impulse sus resultados.

Cemex prevé acelerar su crecimiento en México durante 2027, apoyada en una recuperación de la infraestructura y el avance del programa de vivienda social del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La cementera espera que proyectos de carreteras, presas y ferrocarriles comiencen a materializarse el próximo año, después de que la ejecución de obras avanzara más lentamente de lo previsto en 2026.

Al tercer trimestre de 2026, la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó que su cartera de pedidos de concreto premezclado en México aumentó entre 95% y 98%.

“Estamos esperando que finalmente lleguen proyectos de presas, carreteras y ferrocarriles en 2027”, mencionaron directivos de la empresa en conferencia con analistas.

La infraestructura fue uno de los componentes que quedó por debajo de las expectativas de la empresa en 2026. Sin embargo, el crecimiento de su cartera de pedidos apunta a una posible mejora de la demanda, sujeta a que los proyectos previstos avancen hacia su ejecución.

Vivienda social de Sheinbaum impulsa oportunidades para Cemex

Además de las obras públicas, Cemex identifica oportunidades de crecimiento en el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, debido a la demanda de cemento y concreto premezclado que requieren los desarrollos habitacionales.

“Tenemos una buena exposición a este programa y seguimos ganando proyectos”, dijo Jaime Muguiro, CEO de Cemex.

El directivo explicó que las especificaciones constructivas de estos desarrollos favorecen el uso intensivo de concreto, tanto en cimentaciones y pilares como en losas y fachadas.

Según las estimaciones presentadas por la compañía, cada vivienda de estos proyectos puede requerir entre seis y siete toneladas de cemento y alrededor de 30 metros cúbicos de concreto premezclado.

Lucy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y directora de Comunicación de Cemex, también destacó la relevancia del programa para el negocio de la cementera.

“El programa de vivienda social, una iniciativa emblemática de la actual administración, ha sido un factor importante de crecimiento para nuestro negocio y continúa expandiéndose”, afirmó.

Cemex ajusta inversiones y gasto de capital hacia 2028

En paralelo, Cemex busca mantener bajo control sus inversiones y fortalecer la generación de efectivo. La compañía tiene como objetivo limitar su gasto de capital total a entre u$s 1,150 y 1,200 millones anuales a partir de 2028, incluyendo inversiones de mantenimiento, proyectos estratégicos y activos intangibles.

La meta forma parte de una estrategia para mejorar la rentabilidad y la conversión de EBITDA en flujo de efectivo, mientras la empresa continúa optimizando su portafolio de activos y reasignando capital hacia oportunidades de mayor retorno.

Cemex también prevé que su programa de optimización de activos contribuya, a partir de 2027, con al menos u$s 100 millones adicionales de flujo de efectivo libre recurrente.