En esta noticia Cemex y Vicat esperan cerrar operación este año

Las acciones de Cemex cayeron más de 2% este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que Vicat, grupo francés de materiales para la construcción, anunció negociaciones exclusivas con la cementera mexicana para adquirir activos en el sureste de Francia.

Los títulos de Cemex llegaron a caer 2.12% a MXN$17.07 por acción, frente al cierre del 2 de octubre, de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Horas más tarde, las acciones moderaron las pérdidas y se establecieron en MXN$17.41 por unidad.

La operación contempla la adquisición por parte de Vicat de 48 plantas de concreto premezclado y nueve canteras de agregados de Cemex en el sureste de Francia. El acuerdo también incluye servicios relacionados y participaciones en empresas conjuntas en el valle del Ródano y la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA).

Los activos se ubican principalmente en el corredor mediterráneo que conecta Marsella con Niza, una región que Vicat considera estratégica para ampliar su presencia en mercados adyacentes.

“Los activos en cuestión gozan de una ubicación geográfica estratégica en el sureste de Francia, abarcando tanto el corredor del Ródano como la Riviera, y complementan a la perfección nuestras operaciones actuales”, dijo Guy Sidos, presidente y director general de Vicat, de acuerdo con el comunicado.

La compañía francesa señaló que la transacción tiene un “fuerte potencial de creación de valor a medio plazo” y permitiría generar sinergias industriales, comerciales y logísticas, particularmente con su negocio de cemento.

Cemex y Vicat esperan cerrar operación este año

Analistas de GBM señalaron que Cemex y Vicat suscribieron un acuerdo preliminar y esperan concretar la transacción durante este año, aunque el cierre permanece sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Los términos financieros de la operación no fueron revelados.

Para Cemex, la venta forma parte de los movimientos de su portafolio de activos, mientras que para Vicat representa una oportunidad para ampliar su escala en el sureste francés y reforzar su integración con el negocio de cemento.

Cemex no desglosa el monto de ingresos que genera específicamente en Francia. Sin embargo, Europa representó alrededor de 22% de los ingresos totales de la cementera mexicana al cierre de junio, mientras que la región aportó aproximadamente 19% de su utilidad bruta, según su reporte financiero.

En lo que va del año, las acciones de Cemex acumulan una caída superior al 15% en la BMV.