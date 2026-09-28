La lista de las empresas con mayores dividendos es encabezada por Grupo Financiero Banorte, de acuerdo con Janus Henderson.

Las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) distribuyeron cerca de u$s 3,400 millones en dividendos durante el segundo trimestre de 2026, con Grupo Financiero Banorte y Grupo México a la cabeza de las emisoras que más recursos entregaron a sus accionistas, de acuerdo con un análisis de Janus Henderson.

México se convirtió en el segundo mayor pagador de dividendos de América Latina, solo detrás de Brasil, aunque registró una contracción subyacente de 0.8% interanual, según el Índice Global de Dividendos y Recompras de la gestora de activos.

En contraste, las empresas brasileñas distribuyeron alrededor de u$s 4,400 millones, un crecimiento subyacente de 12.8% respecto al mismo periodo de 2025.

El desempeño mexicano estuvo “impulsado en gran medida por el conglomerado minero y de transportes Grupo México”, señala el reporte de Janus Henderson. La empresa vinculada al empresario Germán Larrea incrementó 37.5% su dividendo por acción, a MXN $1.65, desde los 1.20 entregados un año antes.

Banorte y Grupo México lideran la lista de dividendos en México

Aunque Grupo México fue uno de los principales impulsores del crecimiento de los pagos, Grupo Financiero Banorte encabezó la lista de las empresas mexicanas que más dividendos distribuyeron, seguido del conglomerado minero, de acuerdo con el análisis adicional proporcionado por Janus Henderson.

Orden reportado por Janus Henderson. La firma no desglosó los montos individuales.

Grupo Financiero Banorte Grupo México Arca Continental Grupo Bimbo FEMSA Grupo Carso Cemex Coca-Cola FEMSA

En conjunto, los pagos de las compañías mexicanas representaron aproximadamente 30.1% de los dividendos distribuidos en América Latina durante el segundo trimestre, frente al 38.5% correspondiente a Brasil.

En el acumulado, las empresas latinoamericanas repartieron alrededor de u$s 11,500 millones, un incremento subyacente de 1.7% interanual. Después de Brasil y México, Perú registró pagos por unos 2,200 millones de dólares, mientras Chile distribuyó cerca de 1,100 millones.

Plan de recompra al alza

México también destacó en las recompras de acciones. Las empresas del país destinaron alrededor de u$s 400 millones a este mecanismo durante el trimestre, con lo que se colocó como el segundo mayor mercado de recompras de América Latina, detrás de Brasil, que registró 1,100 millones.

A nivel mundial, las recompras de acciones aumentaron 26.8% interanual, hasta alcanzar 572,000 millones, impulsadas por la rentabilidad de las compañías tecnológicas y financieras.

En México, FEMSA puso en marcha un programa de recompra de acciones en 2025 como parte de su estrategia para generar valor a sus accionistas. Esta herramienta ha adquirido mayor relevancia entre las empresas que buscan complementar los dividendos tradicionales.

“Los dividendos siguen siendo un compromiso importante a largo plazo”, señaló Jane Shoemake, responsable de CPM de renta variable para EMEA en Janus Henderson.

La ejecutiva explicó que las recompras permiten a las compañías ajustar la distribución de capital en función de sus prioridades de inversión y necesidades de financiamiento.

“Las recompras de acciones ofrecen a los equipos directivos mucho más margen para reaccionar”, dijo Shoemake.

Los movimientos para agregar valor a los inversionistas adquiere relevancia entre las empresas tecnológicas que enfrentan mayores necesidades de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, incluidos centros de datos y capacidad de procesamiento.

Janus Henderson advierte que el incremento del gasto de capital podría obligar a algunas compañías a reconsiderar el ritmo de sus recompras, mientras buscan mantener sus dividendos ordinarios.

Para el cierre de 2026, la gestora prevé que los dividendos globales crezcan entre 5% y 6%, mientras que las recompras de acciones aumentarían entre 7% y 8%.