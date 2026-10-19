La cáscara de piña, que por lo general termina desechada después de consumir la fruta, comenzó a ganar interés por sus propiedades nutricionales y por las distintas formas en que puede aprovecharse. Una de ellas es la preparación de agua de cáscara de piña, una bebida que concentra algunos de los compuestos presentes en esta parte de la fruta.

La piel de la piña contiene nutrientes como potasio, calcio, vitamina C y fibra , además de compuestos naturales como la bromelaína, una enzima asociada con el proceso de digestión. Por este motivo, su consumo fue relacionado con posibles beneficios para el sistema digestivo y el funcionamiento intestinal.

La cáscara de piña contiene nutrientes y compuestos naturales como potasio, vitamina C y bromelaína. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce más sobre el análisis publicado en PubMed Central (PMC) y aprovecha sus beneficios de una manera simple y rápida.

Beneficios de beber agua de cáscara de piña

Entre los efectos que fueron estudiados en PMC, se encuentran su posible contribución al alivio del estreñimiento, así como ciertos beneficios para personas con problemas digestivos, incluido el síndrome de intestino irritable.

Los expertos indican que estos efectos no significan que el agua de cáscara de piña pueda sustituir un tratamiento médico, dado que todavía se requiere mayor investigación para confirmar algunas de sus propiedades.

Además de utilizarse para preparar bebidas, la cáscara de piña puede aprovecharse en la elaboración de productos como vinagre, jarabes, mermeladas y encurtidos, entre otros. De esta manera, su aprovechamiento también representa una alternativa para reducir el desperdicio de alimentos y darle un nuevo uso a una parte de la fruta que habitualmente se desecha.

Por sus nutrientes y compuestos naturales, la cáscara de piña continúa siendo objeto de investigación para determinar con mayor precisión sus beneficios y las mejores formas de incorporarla a la alimentación.

¿Cómo se prepara el agua de piña hervida?

El agua de piña se puede elaborar utilizando la cáscara de la fruta o hirviendo la piña cortada en trozos, sin retirar la piel.

Ingredientes

La cáscara de una piña o una piña cortada en trozos con cáscara.

1 litro de agua.

Preparación

Coloca el litro de agua en una olla y caliéntalo a fuego alto. Cuando comience a hervir, incorpora la cáscara de la piña o los trozos de fruta con piel. Reduce el fuego a nivel medio y deja hervir durante 10 minutos. Retira la olla del fuego, cuela la preparación y deja que repose antes de consumirla.