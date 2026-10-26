México es el mercado más importante para Roku fuera de Estados Unidos, una posición que la compañía busca capitalizar con una mayor oferta de contenidos, alianzas con fabricantes de televisores y herramientas para facilitar el acceso al streaming.

Justo en el terreno del streaming, Roku Channel, su plataforma de entretenimiento gratuito, ya ocupa el tercer lugar entre los servicios más utilizados por los usuarios de sus dispositivos en el país, reveló Alejandro Sobrino, senior product manager para México y Latinoamérica de la compañía.

Aunque la empresa no revela cifras específicas de audiencia para México, el desempeño de su canal gratuito refleja la importancia de una estrategia que busca responder a las condiciones económicas del mercado y a la competencia por el tiempo de los espectadores.

Sobrino compartió a El Cronista que Roku estima que entre 60 y 65% de la población mexicana no tiene acceso a una suscripción de streaming, por lo que los contenidos sin costo se mantienen como una alternativa relevante.

A escala global, Roku tiene 100 millones de usuarios activos mensuales. Sobrino no precisó qué proporción corresponde a México, pero aseguró que el peso del mercado se refleja en las inversiones y en el desarrollo de productos y experiencias específicas para los consumidores mexicanos.

Además, Sobrino destacó que la empresa cuenta con un equipo local en México y ha abierto en el país posiciones que antes estaban concentradas en Estados Unidos.

El negocio de los contenidos gratuitos

Roku Channel es una de las apuestas de la compañía para ampliar su alcance en un mercado donde el gasto en entretenimiento digital compite con otras prioridades del hogar. Su catálogo incluye más de 130 canales de televisión en vivo por internet bajo el modelo FAST —canales gratuitos financiados con publicidad— y más de 50,000 horas de películas, series, documentales y otros contenidos.

La plataforma también busca fortalecer su oferta mediante alianzas con otros servicios gratuitos, como Tubi. La lógica es ampliar las opciones disponibles para quienes no quieren o no pueden pagar varias suscripciones, en un entorno en el que los usuarios alternan entre servicios y cancelan aquellos cuyo catálogo dejan de aprovechar.

La compañía también explora alternativas de pago de bajo costo. En abril de este año lanzó Howdy, su primer servicio de suscripción propio, con una tarifa de MXN$ 39 pesos mensuales y un catálogo de películas orientado a quienes buscan contenido sin anuncios.

Howdy cuenta con un catálogo de películas que incluye títulos de nostalgia, como Apocalipsis, ejemplificó Sobrino, pues es uno de los contenidos que ha visto recientemente en la plataforma.

El servicio apunta a un segmento distinto del que consume Roku Channel, es decir, usuarios que, después de descubrir contenidos en la oferta gratuita, están dispuestos a pagar por una experiencia diferente, siempre que el precio sea accesible.

Con ello, Roku prueba distintas vías de monetización y amplía su oferta más allá de la venta de dispositivos y la distribución de aplicaciones.

Una experiencia diseñada para el consumidor mexicano

La apuesta por el mercado local también se refleja en la nueva interfaz de Roku, cuyo despliegue comenzó el 14 de octubre y se extenderá gradualmente hasta alcanzar a todos los usuarios previstos entre el 10 y el 11 de noviembre, de acuerdo con Sobrino.

El rediseño busca reducir el tiempo que los espectadores dedican a navegar entre aplicaciones y catálogos para encontrar algo que ver. La pantalla de inicio incorpora recomendaciones más amplias, accesos rápidos a las aplicaciones de uso frecuente y secciones que agrupan contenidos por género o sugieren opciones diferentes a las que el usuario consume habitualmente.

Nueva interfaz de Roku en México Cortesía Roku

El cambio responde a una transformación en la oferta de streaming, dice Sobrino, pues mientras hace una década los consumidores mexicanos podían elegir entre siete u ocho plataformas de suscripción, ahora existen más de 40 servicios.

Esa abundancia también tiene un costo para las plataformas. Los usuarios pueden perderse entre catálogos separados o dejar de encontrar valor en una suscripción después de ver la serie que los llevó a contratarla. Para Roku, facilitar el descubrimiento de nuevos contenidos puede ayudar tanto a mejorar la experiencia del espectador como a que los servicios aprovechen mejor sus catálogos.

“Una de las razones por las que los usuarios cancelan una suscripción es que no descubren el valor de su suscripción”, explicó Sobrino.

Al cierre de 2025, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), el 14% de los usuarios canceló al menos una suscripción en los últimos seis meses en México, principalmente debido a un complejo proceso de racionalización presupuestaria y tiempo de consumo, entre otros factores.

“Es una tendencia [...] prácticamente todos, me incluyo, hemos cancelado una suscripción”, resaltó Sobrino.

En este contexto, la nueva interfaz, que conserva la estructura de aplicaciones característica de Roku, da más espacio al contenido y utiliza las preferencias de cada usuario para personalizar las recomendaciones.

Según Sobrino, cerca del 80% de quienes respondieron a las encuestas realizadas durante las pruebas calificó la nueva experiencia de forma positiva o muy positiva, y los participantes dijeron preferirla frente a la versión anterior.

Para desarrollar el rediseño, Roku realizó visitas a hogares mexicanos, encuestas y pruebas con usuarios. La intención, sostuvo Sobrino, fue dejar atrás una experiencia que podía percibirse como una adaptación de la versión estadounidense y acercarla a los hábitos de consumo del país.

Deportes y televisión en vivo ganan peso

Entre las particularidades identificadas por la compañía está el consumo de televisión en vivo, que, según Sobrino, tiene mayor relevancia en México que en Estados Unidos y otras regiones. El deporte también ha ganado espacio: el directivo señaló que, después del Mundial de fútbol, los usuarios mantuvieron su interés en los contenidos deportivos y aumentaron el consumo de NFL y béisbol mexicano frente a años anteriores.

Estos hábitos influyen en las recomendaciones que aparecen en la pantalla de inicio, donde Roku busca dar visibilidad tanto a eventos en vivo como a contenidos que los usuarios podrían no descubrir por su cuenta.

La lógica es que cuanto más fácil resulte encontrar algo relevante, mayores son las posibilidades de que los usuarios permanezcan dentro del ecosistema y aprovechen las aplicaciones que ya tienen instaladas.

En paralelo, la compañía continúa ampliando su presencia en el mercado de televisores. En México trabaja con más de 15 marcas y recientemente incorporó nuevos modelos TCL con tecnología Mini LED, a un portafolio que, según Sobrino, ya tenía una presencia importante en el segmento de televisores de bajo costo.

En suma, Sobrino hizo hincapié en que: “Roku cree mucho en México, le invierte mucho a México y está muy contento con los resultados”.