Un desafío para arquitectos, desarrolladores, contratistas y proveedores de materiales es convertir una cotización aprobada en un pago efectivo, refiere Getnet.

En esta noticia Cobranza digital busca fortalecer liquidez de constructoras

La falta de opciones de pago flexibles puede convertirse en una barrera para concretar ventas en la industria de la construcción, debido a que los procesos de cobranza tradicionales pueden retrasar la recepción de recursos y afectar la liquidez de las empresas, advirtió Rodrigo Ibarra, product marketing manager de Getnet México.

Durante su participación en Expo CIHAC 2026, el especialista señaló que uno de los principales desafíos para arquitectos, desarrolladores, contratistas y proveedores de materiales es convertir una cotización aprobada en un pago efectivo, particularmente ante consumidores que demandan mayor rapidez y flexibilidad.

En este sentido, explicó que, aunque históricamente las empresas del sector han privilegiado mecanismos como las transferencias bancarias, la incorporación de herramientas digitales puede facilitar las operaciones comerciales y reducir los obstáculos que dificultan el cierre de una venta.

“En un entorno donde los consumidores demandan mayor inmediatez y flexibilidad, ofrecer diversas alternativas de pago puede convertirse en un factor decisivo para concretar una venta y mantener la competitividad”, afirmó.

Ibarra destacó que las terminales punto de venta, los enlaces de pago, los cobros a distancia y las opciones de financiamiento permiten a las empresas adaptarse a las necesidades de sus clientes, tanto en proyectos residenciales como comerciales.

De acuerdo con el directivo, uno de los errores que persisten entre los negocios es concentrarse en sus propios mecanismos de cobranza, sin considerar las preferencias de pago de los consumidores, lo que puede generar barreras innecesarias durante el proceso de compra.

“Estas herramientas no solo facilitan la experiencia de compra, sino que también ayudan a reducir fricciones que en muchas ocasiones retrasan o incluso ponen en riesgo el cierre de una operación”, sostuvo.

Cobranza digital busca fortalecer liquidez de constructoras

Además de facilitar las ventas, la digitalización de los cobros puede contribuir a mejorar la administración financiera de las empresas constructoras, al proporcionar mayor visibilidad sobre los ingresos y agilizar los procesos de conciliación.

Ibarra explicó que estas soluciones permiten identificar pagos en tiempo real, mantener un registro de las transacciones y administrar de manera más eficiente distintas sucursales, puntos de venta o unidades de negocio.

Lo anterior cobra relevancia para empresas que manejan múltiples operaciones comerciales, debido a que contar con información precisa sobre los recursos recibidos facilita el control financiero y la gestión del flujo de efectivo.

Asimismo, señaló que la creciente adopción de pagos digitales en México representa una oportunidad para que las empresas dedicadas a la construcción y remodelación modernicen sus procesos comerciales y respondan a las nuevas exigencias de sus clientes.

El representante de Getnet México consideró que la gestión de cobros debe dejar de entenderse únicamente como una actividad administrativa y convertirse en parte de la estrategia comercial de las empresas.

De esta manera, sostuvo que integrar distintas alternativas de pago puede contribuir a fortalecer la liquidez, mejorar la experiencia del consumidor y generar condiciones más favorables para el crecimiento de los negocios del sector.