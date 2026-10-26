En esta noticia México impulsa a Cemex; Estados Unidos presiona la rentabilidad

Las acciones de Cemex cayeron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en Wall Street la mañana del lunes 26 de octubre, pese a que la cementera mexicana reportó un crecimiento de sus ventas y utilidades en el tercer trimestre de 2026. La reacción del mercado se produjo en un contexto de contrastes. Por un lado, la utilidad neta trimestral aumentó 55%, pero el resultado acumulado de los primeros nueve meses registró una caída de 25%.

Los títulos de Cemex, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) retrocedieron 1.18% y 0.94% en la BMV para cotizar en MXN$18.89 por acción, (Ciudad de México 8:07 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante las primeras operaciones de la jornada, las acciones de la cementera llegaron a abrir al alza, después de que la compañía reportara ingresos por u$s4,590 millones en el tercer trimestre, un incremento de 8.1% frente al mismo periodo de 2025. La utilidad neta atribuible a la participación controladora avanzó 55%, hasta u$s407.4 millones.

“Los resultados reflejan una buena ejecución de las iniciativas de eficiencia y una mejoría en la rentabilidad”, mencionaron analistas de GBM en una nota a clientes.

Sin embargo, los ingresos trimestrales de Cemex prácticamente se mantuvieron sin cambios frente al segundo trimestre de 2026. De acuerdo con datos de SiBolsa, las ventas pasaron de 4,593 millones de dólares entre abril y junio a 4,590 millones de dólares entre julio y septiembre.

La rentabilidad operativa mostró una evolución más favorable. El margen EBITDA de Cemex avanzó de 20.8% a 21.6%, apoyado por las eficiencias del programa Cutting Edge, los ajustes de precios y menores costos de energía en las operaciones de cemento. El flujo de operación (EBITDA) aumentó 12%, hasta 990 millones de dólares, mientras que la utilidad de operación (EBIT) creció 19%, a 652 millones de dólares.

No obstante, el desempeño trimestral contrastó con los resultados acumulados de la compañía. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos de Cemex aumentaron 10.4%, hasta 13,202 millones de dólares, mientras que la utilidad neta atribuible a la participación controladora cayó 25.4%, de 1,315 millones a 981.7 millones de dólares, según el reporte financiero publicado en la BMV.

México impulsa a Cemex; Estados Unidos presiona la rentabilidad

México fue el principal motor del crecimiento operativo de Cemex durante el tercer trimestre. Las ventas de la región aumentaron 16%, hasta u$s1,299 millones, mientras que el EBITDA creció 30%, a u$s480 millones.

En EE.UU. en cambio, las ventas avanzaron 5%, hasta u$s1,373 millones, pero el EBITDA disminuyó 4%, a u$s259 millones. Cemex atribuyó la presión a una interrupción no programada, la inflación en los costos de materias primas y menores precios del cemento.

Aunque los volúmenes trimestrales de cemento y agregados en EE.UU. crecieron 4%, el aumento no fue suficiente para compensar los factores que afectaron la rentabilidad de la operación.

Hacia los próximos trimestres, GBM considera que el fenómeno de El Niño podría afectar los volúmenes de venta de Cemex, mientras que la incorporación de capacidad adicional en México representa otro desafío para la cementera.