Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

Ya está confirmado que todos los clientes que se acerquen a las sucursales bancarias deberán cumplir con un estricto mandato bancario o no podrán operar con su dinero.

Todos los bancos en México deberán agregar un requisito esencial que será exigido a todos los usuarios que quieran operar con su dinero en las sucursales. La nueva medida es aplicada por bancos como BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa entre otros más.

Los bancos tienen entre sus objetivos dos puntos claves: cuidar de la salud financiera de sus clientes y mantener seguro su capital, es por eso que ahora, los clientes y usuarios que deseen operar con efectivo en las sucursales bancarias deberán portar siempre su identificación oficial y vigente. Este requisito ya tiene fecha de ejecución y los casos puntales donde será obligatorio.

El requisito bancario que los clientes estarán obligados a cumplir

Según Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, todos lo clientes que hagan depósitos bancarios o retiros en efectos deberán presentarse con su identificación personal, de no hacerlo, la operación bancaria será denegada, bloqueando así la posibilidad de extraer dinero o de depositarlo.

La medida comenzará a regir el 1 de julio del 2026 y aplicará exclusivamente para depósitos y retiros superiores a los 140.000 pesos.

Este nuevo requisito que deben cumplir los clientes en México se ejecutará con el ánimo de combatir los fraudes bancarios, reducir los asaltos y por supuesto, combatir el lavo de dinero.

¿Cuánto es el máximo de dinero que se puede retirar por día de los cajeros?

El monto máximo de retiro diario varía según el banco y el método de extracción utilizado, aunque se mantiene en rangos similares para las principales instituciones en México.

Bancas como el BBVA establece un límite diario total de $12,000 MXN, combinando retiros en cajeros propios y extracciones en comercios asociados como OXXO, aunque estos últimos tienen límites por operación y cargos adicionales.

Otros bancos mantienen límites diarios que oscilan entre $9,000 y $12,500 MXN. Santander y HSBC ofrecen montos ligeramente superiores para tarjetas de débito.

Es importante notar que el monto máximo de retiro en efectivo puede variar si se realiza en cajeros de otros bancos (MULTIRED), donde la institución dueña de la tarjeta define el tope.

BBVA: Límite máximo total de $12,000 MXN al día, combinando cajeros automáticos y comercios participantes.

Santander: Límite diario de $12,500.00 MXN para retiros con tarjeta y también para Retiros sin Tarjeta.

Banorte: Retiro de efectivo en sus cajeros automáticos hasta $9,000.00 MXN al día (o 1,500 UDIS).

HSBC: Se puede disponer diariamente de hasta $9,500.00 MXN con Tarjetas de Débito propias en sus cajeros.