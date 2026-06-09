El SAT confirmó visitas sorpresa casa por casa con abogados y equipos de grabación: qué buscan y a quiénes apuntan.

Los movimientos bancarios, como las transferencias de dinero, pueden atraer la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) si no se justifica correctamente el origen y destino del dinero. De hecho, es posible afrontar multas superiores a 30,000 pesos, en caso de incumplir las normas ficales.

Recientemente, el organismo fiscal reforzó sus mecanismos de vigilancia para detectar diferencias entre los ingresos que reportan los contribuyentes y los recursos que realmente se mueven en sus cuentas bancarias.

Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).

Esto no significa que el SAT cobre impuestos por cada transferencia ni que supervise individualmente todas las operaciones, pero sí puede iniciar revisiones cuando identifica movimientos que no coinciden con la información fiscal declarada por una persona.

¿Por qué el SAT podría revisar tus movimientos bancarios?

Las autoridades fiscales utilizan sistemas automatizados para detectar posibles inconsistencias entre los ingresos reportados y el dinero que entra o sale de las cuentas bancarias .

Cuando una persona recibe depósitos frecuentes o maneja cantidades elevadas que no corresponden con sus declaraciones fiscales, el SAT puede solicitar documentación adicional para aclarar el origen de esos recursos.

En estos casos, se verificar si el dinero corresponde a ingresos ya declarados, préstamos, donaciones, apoyos familiares u otro tipo de operaciones permitidas por la ley.

Posibles sanciones del SAT

Si durante una revisión el contribuyente no puede comprobar el origen legal de los recursos o incumple con obligaciones fiscales, las consecuencias pueden incluir multas que, dependiendo del caso, superen los 30,000 pesos.

Además, el organismo podría exigir el pago de impuestos pendientes, recargos, actualizaciones e incluso aplicar medidas precautorias sobre determinadas cuentas mientras se resuelve la situación fiscal.

Por ello, especialistas recomiendan conservar documentos y comprobantes que respalden cualquier ingreso importante recibido mediante transferencias electrónicas.

Transferencias electrónicas y supervisión fiscal

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) no establece un límite máximo para enviar dinero entre cuentas. Sin embargo, cada operación deja un registro digital que puede ser consultado por las autoridades fiscales cuando sea necesario.

No hay sanción por realizar transferencias, sino por no poder demostrar que esos recursos ya pagaron impuestos o están respaldados por alguna exención legal.

Cabe destacar que la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla beneficios para ciertos apoyos familiares. Por ejemplo, las transferencias entre padres e hijos -o viceversa- están exentas de impuestos, sin importar el monto, siempre que efectivamente exista ese vínculo familiar.

Aun así, se recomienda conservar estados de cuenta, comprobantes y documentos que acrediten la relación familiar en caso de futuras aclaraciones.

Depósitos en efectivo bajo vigilancia del SAT

Una diferencia importante entre las transferencias electrónicas y el efectivo es la trazabilidad de las operaciones.

Los bancos están obligados a reportar al SAT los depósitos en efectivo que excedan los 15 mil pesos mensuales en una misma cuenta.

Superar ese monto no implica automáticamente una sanción, pero sí puede derivar en una revisión para confirmar que el dinero tiene un origen identificable y cumple con las obligaciones fiscales correspondientes.