Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha confirmado en conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, que a partir del 2027, los trabajadores laborarán dos horas menos. La medida se enmarca en la presentación formal al Congreso de la Unión del proyecto de reforma constitucional para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en 2030 .

Este anuncio representa un avance significativo en los derechos laborales del país y un cambio histórico en el panorama laboral de México.

El funcionario de la STPS fue enfático al explicar que esta reducción se establecerá a nivel constitucional y también se incorporará a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Además, garantizó que esta disminución de horas de trabajo no podrá implicar una reducción de sueldos, salarios ni prestaciones de los empleados, blindando así la economía familiar de los trabajadores.

Claudia Sheinbaum confirmó la reducción laboral durante su sexenio: a cuántos beneficiará

La iniciativa de la jornada laboral de 40 horas tuvo su origen durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ha sido consolidada bajo el gobierno de la presidenta Sheinbaum, quien el pasado 1 de mayo publicó la reforma de ley que impulsa este cambio paradigmático. Este proceso no solo busca mejorar la calidad de vida de los empleados, sino también impulsar la productividad a través de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

De acuerdo con datos del Inegi, la implementación de la Semana Laboral de 40 horas beneficiará a más de 13 millones de personas trabajadoras en México.

A la par de este importante anuncio sobre la jornada laboral, también se oficializó un aumento en el salario mínimo. A partir de 2026, tendrá un incremento del 13%, elevándose a 315.04 pesos diarios. En el caso específico de la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, alcanzando un monto de 440.87 pesos diarios.

¿Cuáles son los pasos para la implementación de la reducción de la jornada laboral?

Si bien el anuncio de la Jornada Laboral de 40 horas es firme, su implementación total en todas las empresas mexicanas sigue un cronograma definido que garantiza una transición ordenada. Los pasos correspondientes son:

El primer paso crucial fue la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de discusión y aprobación en el Congreso de la Unión, un paso legislativo indispensable para su oficialización. Una vez aprobado, la entrada en vigor de la reforma está prevista para el 1 de mayo de 2026, fecha simbólica para el sector laboral. La aplicación práctica y la primera reducción efectiva de la carga laboral se realizará de forma gradual. Específicamente, el 1 de enero de 2027 se hará efectiva la primera reducción de 2 horas a la jornada laboral semanal, marcando el inicio formal del cambio hacia las 40 horas.

Este proceso escalonado busca dar tiempo suficiente a las empresas para adaptar sus modelos operativos y de contratación a las nuevas disposiciones, asegurando que la reforma beneficie a los trabajadores mexicanos sin generar un impacto negativo en la estabilidad económica o la generación de empleo.