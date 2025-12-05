El Grupo Financiero Banorte sumó más de 24,000 tiendas Oxxo a su red de atención, con lo que ya supera los 44,000 puntos de servicio en todo el país.

Así, los clientes podrán hacer depósitos en efectivo a sus cuentas bancarias y realizar pagos de tarjetas de crédito -en horarios extendidos- sin necesidad de acudir a una sucursal convencional.

OXXO se integra con Banorte para poner a disposición de los clientes los servicios tradicionales. Fuente: Shutterstock.

Cuando la tienda de la esquina reemplaza a la sucursal bancaria

La transformación del modelo de atención bancaria es profunda y tiene implicaciones que van más allá de la simple conveniencia. Las sucursales bancarias tradicionales operan en horarios restringidos, de lunes a viernes, generalmente hasta las 16:00 horas. Requieren infraestructura costosa, personal especializado, sistemas de seguridad robustos y mantenimiento constante. Todo esto se traduce en costos operativos millonarios que los bancos trasladan a sus clientes mediante comisiones.

El modelo de corresponsalías rompe este paradigma completamente. Las tiendas Oxxo ya tienen la infraestructura instalada, operan con horarios extendidos hasta altas horas de la noche, están distribuidas en prácticamente todos los municipios del país, y cuentan con personal capacitado para manejar efectivo. No se requieren inversiones adicionales en inmuebles, bóvedas o sistemas de seguridad especializados.

Para los usuarios, la diferencia es tangible: necesitas depositar dinero un domingo por la tarde, lo haces en el Oxxo mientras compras un café. Debes pagar tu tarjeta de crédito un día festivo, no hay problema, el Oxxo está abierto. Vives en una comunidad rural donde la sucursal más cercana está a kilómetros de distancia, ahora tienes acceso bancario en la tienda local.

El efecto dominó: cuando todos los bancos abandonan las sucursales

La competencia no se queda atrás. Otros bancos ya operan con corresponsalías similares en cadenas como 7-Eleven, Soriana, Chedraui y Walmart. El mensaje es claro: la carrera no es por construir más sucursales lujosas, sino por tener presencia donde está el cliente, cuando el cliente lo necesita.

Las sucursales tradicionales se volverán espacios para operaciones complejas, asesoría especializada o atención a clientes corporativos, pero las transacciones cotidianas migrarán definitivamente a las tiendas de conveniencia.