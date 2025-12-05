¡Ahora sí! Lo que millones de mexicanos tanto estaban esperando comienza a materializarse. Jornada laboral reducida a 40 horas semanales con un aumento de sueldo. Desde la Presidencia de México se confirmó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas será una realidad a partir de 2026, mediante un esquema gradual que culminará en 2030. Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo “beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras” y no implicará pérdidas salariales.

Jornada laboral mexico

El proyecto, resultado de más de 40 mesas de diálogo entre sectores empresariales, sindicales, académicos y sociales, será enviado este miércoles al Senado para su discusión. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la medida es “un acuerdo de consenso” y que incluso podría detonar mayor productividad en varios sectores.

La reforma establece que en 2026 entrará en vigor el periodo de transición, mientras que la primera reducción efectiva ocurrirá en enero de 2027, cuando la jornada semanal baje a 46 horas. Posteriormente disminuirá a 44 horas en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.

En paralelo, el gobierno confirmó incrementos al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026. El aumento será de 13 por ciento a nivel general, alcanzando los 9,582.47 pesos mensuales, y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el ingreso mensual quedará en 13,409.80 pesos.

Claudia Sheinbaum confirmó el aumento del salario en México para el 2026 Gobierno de México

Implementación gradual y control de la jornada

La Secretaría del Trabajo detalló que el nuevo esquema buscará garantizar jornadas más dignas sin afectar los ingresos.

La reforma laboral también incluirá un registro electrónico de la jornada laboral para asegurar el cumplimiento de horas ordinarias y extraordinarias en los centros de trabajo.

Con la reducción progresiva, los trabajadores conservarán salarios y prestaciones, y estará prohibido que menores de edad realicen horas extras. La jornada extraordinaria quedará limitada a un máximo de 12 horas semanales y con distribución controlada para evitar abusos.

Impactos laborales y de salud según organismos internacionales

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la reducción de horas puede generar beneficios como menor fatiga, disminución de accidentes, mejor salud física y más equilibrio entre vida laboral y personal. El gobierno retoma estos argumentos como soporte del cambio constitucional.

El Ejecutivo mexicano destaca también que jornadas más cortas permiten mayor autocuidado, desde descanso adecuado hasta actividad física y atención médica preventiva. Estos factores, señala la OIT, reducen riesgos cardiovasculares y muertes asociadas a trabajos prolongados.

Aumento confirmado para el 2026 en los salarios mexicanos. Gobierno de México

Salario mínimo: aumentos confirmados y proyecciones

El incremento al salario mínimo para 2026 es parte del consenso entre gobierno, sector obrero y empresarial. Sheinbaum lo calificó como “una muy buena noticia”, al anunciar el ajuste a 315.04 pesos diarios y 440.87 pesos en la frontera norte.

Durante su primer año, la presidenta reiteró que el salario mínimo seguirá aumentando y que la discusión sobre las 40 horas debe abordarse “en conjunto”. El Gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta mantener una inercia de incrementos anuales, anticipando un aumento cercano al 12 por ciento para los próximos periodos.