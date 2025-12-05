A partir de mediados del próximo año, las operaciones de alto monto en México experimentarán un cambio sustancial en materia de seguridad.

La medida busca proteger a los usuarios y fortalecer los controles contra actividades ilícitas en el sistema financiero nacional. Las principales entidades del país, incluyendo las más reconocidas del sector, respaldaron esta iniciativa que modificará la forma en que millones de mexicanos realizan sus transacciones de grandes cantidades.

Los bancos aplicarán nuevos protocolos de seguridad para transacciones de alto valor desde 2026. Fuente: Shutterstock.

La nueva regla que transformará tus visitas al banco desde julio 2026

Cuando el calendario marque el 1 de julio de 2026, cualquier mexicano que necesite realizar movimientos superiores a 140,000 pesos deberá presentar documentación oficial.

Esta disposición, anunciada por la Asociación de Bancos de México a través de su presidente Emilio Romano, aplicará tanto para depósitos como para retiros y representa un punto de inflexión en las prácticas bancarias tradicionales del país.

El umbral de 140,000 pesos no es arbitrario: fue calculado para capturar operaciones significativas sin afectar las transacciones cotidianas de la mayoría de los usuarios.

Es fundamental entender que esta normativa no elimina ni modifica las regulaciones bancarias existentes. Por el contrario, se suma como una capa adicional de protección diseñada específicamente para fortalecer el ecosistema financiero. Los bancos tendrán la obligación legal de rechazar cualquier operación que supere el monto establecido si el cliente no presenta la identificación requerida.

La documentación oficial aceptada incluirá credenciales vigentes como la credencial para votar del INE, pasaporte mexicano o cédula profesional.

Por qué los bancos endurecen sus controles: las razones detrás de la medida

Uno de los objetivos prioritarios es la prevención de fraudes. En años recientes, México experimentó un incremento en esquemas de suplantación de identidad donde delincuentes utilizan información robada para realizar retiros fraudulentos de cuentas bancarias. La verificación presencial mediante identificación oficial añade una barrera crucial que dificulta estas prácticas criminales.

La seguridad física de los clientes también constituye una preocupación central. Quienes transportan grandes cantidades de efectivo se convierten en objetivos vulnerables para la delincuencia común. Al requerir identificación para montos elevados, los bancos pueden implementar protocolos adicionales de seguridad y mantener registros que ayuden tanto a prevenir incidentes como a investigarlos si ocurren.

Finalmente, existe un componente de modernización económica. México avanza hacia una economía cada vez más digital, donde las transacciones electrónicas ofrecen mayor transparencia, seguridad y eficiencia. Esta normativa incentiva el uso de alternativas digitales para movimientos de gran volumen, alineándose con tendencias globales en el sector financiero.

A partir del 1 de julio de 2026, todas las personas que realicen operaciones superiores a 140,000 pesos en México deberán presentar una identificación oficial vigente. Fuente: Shutterstock.

Cuánto efectivo puedes sacar realmente de un cajero automático en México

Los límites diarios de extracción varían considerablemente entre entidades financieras, creando un panorama diverso que los usuarios deben conocer para planificar adecuadamente sus necesidades de efectivo.

Mientras algunas instituciones permiten retiros de hasta 12,000 pesos diarios en cajeros automáticos, otras establecen topes de 9,000 pesos o incluso cifras más conservadoras dependiendo del tipo de cuenta y el perfil del cliente.

Es importante destacar que estos límites son acumulativos por período de 24 horas. Esto significa que, si realizas un retiro de 6,000 pesos por la mañana y tu límite es de 10,000 pesos diarios, solo podrás extraer 4,000 pesos adicionales ese mismo día, independientemente de cuántos cajeros diferentes utilices.