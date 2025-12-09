La modernización digital de las empresas mexicanas sigue enfrentando un freno estructural: solo 41% cuenta con el nivel de madurez digital necesario para operar con firma electrónica, según el Informe de Madurez Digital 2025.

Este rezago complica la formalización de contratos, eleva costos administrativos y ralentiza procesos clave.

En este contexto, NEUBOX, compañía mexicana enfocada en infraestructura digital, anunció la adquisición mayoritaria de eFirma.com, una plataforma especializada en firmas electrónicas con validez jurídica y servicios de verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés). La operación fortalece su portafolio y la coloca en un segmento que está creciendo con rapidez entre corporativos y pymes.

La industria global de las firmas digitales está valuado, de acuerdo un un estudio de E.Sign, en más de u$s 7.6 mil millones y podría llegar a más de u$s 118.8 mil millones para 2032 “debido a las crecientes inversiones en documentos electrónicos por parte de gobiernos y empresas”, dice este proveedor de servicios.

Por otro lado, un reporte de Verified Market Research refiere que en América Latina, el mercado de la firma digital llegó a casi u$s 1,000 millones en 2024 y su pronostica que para 2030 alcance casi u$s 2,500 millones. En el caso de México, VMR afirma que el crecimiento de esta práctica se debe a la “rápida digitalización de los sectores público y privado a fin de cumplir con estándares legales a nivel regional y global.

Una brecha que afecta la operación diaria

Aunque las pymes han acelerado su adopción tecnológica, 80% incrementó el uso de herramientas digitales, de acuerdo con DataReportal, buena parte de sus trámites legales aún dependen de procesos en papel. Esto implica tiempos de espera, dificultad para cerrar acuerdos a distancia y mayor riesgo de errores documentales.

NEUBOX busca cubrir ese vacío integrando soluciones de firma electrónica que cumplen con la NOM-151, requisito clave para garantizar validez jurídica en contratos digitales, además de herramientas de autenticación que ya son indispensables en sectores como fintech, servicios profesionales y comercio electrónico.

¿Qué representa la compra?

Con la incorporación de eFirma.com, NEUBOX amplía su alcance más allá del hosting y los dominios, sumando servicios de certificación, identidad digital y formalización remota de documentos. La empresa afirmó que la integración permitirá acelerar el desarrollo de nuevas soluciones y fortalecer la seguridad de los procesos legales digitales.

Un mercado en expansión

Firmar contratos, validar identidades y almacenar documentos con validez legal se ha convertido en una prioridad para empresas que buscan operar sin papel y reducir costos.

La adquisición llega en un momento en el que la demanda por herramientas de compliance digital crece de forma sostenida, impulsada por la necesidad de cerrar acuerdos desde cualquier lugar y con mayor seguridad.