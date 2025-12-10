El Banco del Bienestar confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación un trámite de suma urgencia que deben realizar los cuentahabientes del país para evitar exponerse a situaciones que representen un peligro para sus finanzas.

Desde la entidad bancaria, dieron a conocer una gestión que necesitarán realizar todos los mexicanos que hayan obtenido sus tarjetas del Bienestar antes de que sea demasiado tarde. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuál es el trámite que necesitan hacer los cuentahabientes del Banco del Bienestar?

A través de sus canales oficiales de comunicación, el Banco del Bienestar difunde a todos los cuentahabientes cuáles son las principales gestiones que necesitan llevar a cabo para resguardar los ahorros que tengan depositados en sus cuentas.

El Banco del Bienestar confirmó un trámite urgente para quienes reciban las tarjetas de la entidad. (Foto: Archivo).

Una de las claves para evitar perder dinero en este contexto, es cambiar el Número de Identificación Personal (NIP), una cifra de 4 dígitos que sirve para identificar a una persona tanto en la banca electrónica y los cajeros automáticos, como también en otros sistemas tecnológicos.

Este código permite realizar un gran número de operaciones, entre las que se destacan efectuar transacciones o consultar información en línea.

Debido a que permite el acceso a información personal, es de suma relevancia que los clientes bancarios no compartan la clave con extraños y actualicen el código, ya que en caso de caer en manos equivocadas podrían vulnerar sus cuentas y robarse todo su dinero.

En este sentido, existen dos maneras distintas de modificar el código: en cajero automático o con la ayuda de personal bancario.

¿Qué es el NIP?



Son los cuatro números ✳️✳️✳️✳️ que utilizas para acceder a tu dinero 💰 en los cajeros automáticos del #BancoDelBienestar.



Al recibir tu tarjeta 💳, cámbialo y no lo compartas con nadie. #NIPBancoDelBienestar pic.twitter.com/q4hu8szQJV — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 9, 2025

¿Cómo modificar el NIP en el banco?

Cajero automático

Ingresar la tarjeta y teclear el NIP que tiene actualmente la tarjeta. Seleccionar “Cambiar NIP”. Confirmar el cambio.

Ventanilla

Acudir con la tarjeta, contrato e identificación oficial. Seguir las instrucciones del personal de la ventanilla. No compartir el NIP. El personal brindará un teclado para teclear el nuevo código. Posteriormente, pedirá confirmarlo.

Atención: otras recomendaciones para evitar caer en estafas

En esta misma línea, el Banco del Bienestar brinda una serie de consejos para que los cuentahabientes de la institución puedan proteger sus finanzas.

No prestar la tarjeta

Si un extraño se ofrece a “ayudar” en un cajero, se aconseja no aceptarlo. En caso de dudas, los clientes bancarios podrán consultarlas con el personal del banco para solicitar apoyo.

No dejarse engañar por llamadas falsas o mensajes sospechosos

En la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la entidad bancaria no se comunicará por llamada telefónica para solicitar los datos de la tarjeta. Tampoco enviarán mensajes requiriendo información como código de seguridad o NIP.

Guardar la tarjeta en un lugar seguro

En caso de no utilizar la tarjeta, se aconseja dejarla en la vivienda. De esta manera, se disminuyen las probabilidades de perderla o sufrir el robo.

Tener cuidado de los lugares en donde se paga con terminal bancaria

El Banco del Bienestar recomienda pagar con terminal únicamente en negocios bien establecidos. Se recomienda evitar utilizarla en lugares que tengan terminal en caso de no estar seguro de poder acudir posteriormente a realizar una reclamación.