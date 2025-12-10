Con su vigencia extendida hasta 2026, este documento ofrece estabilidad, simplificación y seguridad a quienes administran su documentación vehicular con anticipación.

La opción de obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México se consolida como una alternativa conveniente para automovilistas que buscan dejar atrás las renovaciones periódicas.

Con este esquema renovado, la licencia permanente se perfila como la mejor opción para quienes buscan certeza y comodidad como conductores . A continuación, te contamos en detalle cómo tramitarla paso a paso, y qué requisito clave no debes olvidar para obtenerla.

Qué es la licencia permanente y por qué sigue vigente en 2026

La licencia permanente devuelve la vigencia indefinida a la licencia tipo A, eliminando la obligación de renovaciones periódicas. Desde noviembre de 2024 comenzó su emisión, y tras el éxito del programa el gobierno decidió extender su vigencia hasta 2026.

Este documento representa un ahorro a largo plazo para conductores particulares, pues con un solo pago evitan trámites repetidos cada pocos años. La tarifa actual se mantiene en 1,500 pesos, un costo fijo que incluye todo el trámite.

Para muchos conductores, la licencia permanente significa tranquilidad y formalidad: un documento oficial, válido indefinidamente, que simplifica la tenencia vehicular. Según autoridades, su continuidad hasta el próximo año busca consolidar un padrón actualizado y eficiente.

Requisitos para obtener la licencia de conducir permanente

Si bien los requisitos para obtener la licencia de conducir permanente son fáciles de recordar, muchos olvidan presentar algunos de ellos a la hora de tramitarla, lo que termina impidiendo que obtengan el plástico.

Por este motivo, es clave revisar varias veces las exigencias solicitadas, las cuales son:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

CURP actualizada .

Comprobante de pago de derechos correspondientes.

Comprobante de no adeudo de infracciones o fotocívicas.

Licencia de conducir anterior vigente o vencida.

Aprobación del examen médico básico.

En algunos casos, aprobación del examen teórico o prueba de conocimientos viales.

Cómo tramitar la licencia de conducir permanente paso a paso