En el marco de la apertura oficial de la Línea 4, el Gobierno de Jalisco informó que habrá servicio gratuito de transporte público. Durante quince días, los ciudadanos podrán recorrer sin costo las ocho estaciones del sistema.

Del 15 al 30 de diciembre de 2025, la población podrá familiarice con la nueva ruta y participar en las últimas pruebas antes del inicio de operaciones. En estas tres semanas habrá servicio gratis para todos los pasajeros del estado mexicano.

La próxima semana comenzará a operar la Línea 4, un proyecto que llega para modernizar Al Estilo Jalisco la movilidad del AMG.



Invitamos a las y los jaliscienses a que sean parte de las pruebas, y conozcan totalmente gratis las ocho estaciones. pic.twitter.com/OeqVJBWbQs — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 8, 2025

Conoce los detalles de esta iniciativa y sácale provecho al plan de movilidad en México. Ten en cuenta el comunicado oficial de las autoridades.

¿Cómo está el transporte público de Jalisco?

El gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que este sistema de transporte marca un avance clave en la modernización de la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.

“En unos días comenzará a funcionar la Línea 4, un proyecto que renovará la movilidad del AMG . Invitamos a los ciudadanos a participar en las pruebas y conocer gratuitamente las ocho estaciones”, señaló en sus redes sociales.

¿Qué puntos conectará la Línea 4 de Jalisco?

La administración estatal recordó que durante estos recorridos los usuarios podrán conocer cómo se conectará la Línea 4 con Mi Macro Periférico y, más adelante, con Mi Macro Calzada. Esta red busca mejorar los traslados con un sistema más rápido, accesible y sustentable entre los siguientes sitios:

Tlajomulco

Tlaquepaque

Guadalajara

También se prevé que la futura conexión con el Macrobús fortalezca aún más la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.

La inauguración oficial será el 15 de diciembre, tras tres años de obras.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 4 de Jalisco?

La Línea 4 contará con nueve estaciones:

Centro de Tlajomulco CUTlajo Lomas Sur El Cuervo Concepción del Valle Real del Valle Jalisco 200 Años Acueducto Solís Las Juntas