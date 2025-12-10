En detalle, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son responsables de la entrega de esta prestación económica. Por tal motivo, se recomienda verificar si se forma parte del grupo de beneficiarios y las fechas correspondientes de pago.

En México, no todos los adultos mayores cobran aguinaldo, ya que esto depende del régimen de pensión en el que estén inscritos. Aquellos que reciben la prestación deben tener en cuenta que el pago de noviembre incluirá dicho depósito, lo que beneficiará a los registrados. Conoce los detalles del pago del aguinaldo y verifica las fechas de pago. Ya se ha dado a conocer el calendario oficial de ambos organismos.

¿Qué pensionados del IMSS reciben aguinaldo?

Si formas parte de los beneficiarios, el pago correspondiente será depositado el lunes 3 de noviembre. Este abono representa un mes completo de pensión, además del depósito regular del apoyo económico. Por lo tanto, durante ese mes recibirás dos pagos: el habitual y el del aguinaldo.

Es fundamental que los pensionados del IMSS comprendan que el beneficio se concede exclusivamente a aquellos que se encuentran bajo el régimen anterior a 1997, es decir, conforme a la Ley 73, ya sea por pensión de cesantía en edad avanzada o por vejez.

Modalidades del pago del aguinaldo por el ISSSTE

En este organismo, el esquema de pagos se implementa de manera diferente. El aguinaldo equivale a 40 días de salario, lo que resulta en un monto superior al que otorga el IMSS. Se realiza el pago en dos partes para asegurar un uso más eficiente de los recursos durante las festividades de fin de año. El primer depósito está programado para la primera quincena de noviembre, mientras que el segundo se efectuará el 2 de enero de 2026.

Esta modalidad tiene como objetivo que los jubilados dispongan de recursos tanto antes como después de las celebraciones decembrinas, evitando así la falta de dinero durante ese periodo.