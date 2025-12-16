El Gobierno de México confirmó la entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para los becarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Si te registraste para la beca en octubre y estás a la espera de la tarjeta para cobrar el dinero, toma nota de los documentos que debes presentar.

“¡Hoy comenzamos la entrega de tarjetas. Espera la convocatorio en tu escuela y en el canal de difusión de WhatsApp de tu estadio”, difundió Becas Benito Juárez. Asimismo, el Gobierno de México confirmó que dese el 8 de diciembre y de forma gradual, se comenzaron a entregar las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar.

Hoy comenzamos la entrega de tarjetas Gobierno de México

¿Cuándo y dónde puedes recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar?

Para recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar debes acercarte a tu escuela para que te informes sobre cuándo y dónde te la entregan.

La información sobre la entrega también es difundida por parte de Becas Bienestar por medio de los canales de WhatsApp de tu entidad.

Si no cuentas con los siguientes documentos, no te entregarán la tarjeta

Solo quienes tengan la documentación correcta y completa podrán recibir la Tarjeta del Banco del Bienestar.

“Debes presentar todos los documentos en copia, excepto la identificación oficial, que se requiere en original y copia”, indicó el Gobierno de México.

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses

“Solo entregaremos la tarjeta a la o el estudiante que solicitó la beca en la plataforma. Si se presenta otra persona, no podremos entregarla”, aclaró el Gobierno de México.

Banco del Bienestar.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos bimestrales. Quienes ya tienen el beneficio, podrán disfrutarlo por durante los 10 meses del ciclo escolar extensible hasta por un máximo de 45 meses.

“Una vez que tengas tu tarjeta, deberás esperar a que se active, esto ocurre con el primer depósito de tu beca. ¡Ten paciencia!”, subrayó el Gobierno de México.