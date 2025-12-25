En el marco de las fiestas decembrinas, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, lanzó un llamado urgente a las y los beneficiarios que cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar, ante el aumento de fraudes y robos durante esta temporada.

A través de un posteo oficial, Montiel Reyes compartió el posteo del Gobierno de México, el Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar en el que recuerdan que cambiar el NIP de la tarjeta es una medida de seguridad obligatoria, especialmente al momento de recibirla, con el objetivo de proteger los apoyos económicos y evitar el uso indebido del dinero.

Los tres pasos para cambiar el NIP en cajeros del Banco del Bienestar

La Secretaría del Bienestar subrayó que este trámite es sencillo, gratuito y fundamental para reducir riesgos de robo o clonación de tarjetas.

En el menú principal del cajero automático, selecciona la opción “Cambio de NIP”.

Ingresa un nuevo NIP y haz clic en continuar.

Para confirmar, vuelve a ingresar el nuevo NIP.

Cambiar el NIP: la primera barrera contra fraudes y robos

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cambiar el NIP apenas se recibe la tarjeta permite que el titular tenga control total sobre su cuenta y los recursos depositados.

Uno de los principales riesgos detectados por las autoridades es la exposición de datos personales. Por eso, la CNBB enfatizó la importancia de resguardar la información confidencial asociada a la tarjeta. Gobierno de México

Las autoridades recomiendan evitar claves fáciles de adivinar, como números consecutivos o fechas de nacimiento, y realizar el cambio tanto en cajeros automáticos como directamente en ventanilla del Banco del Bienestar.

Formatos y claves de tarjetas de débito y crédito que debes evitar

Secuencias numéricas simples: El clásico 1234, 4321 o 5678. Son las primeras combinaciones que cualquier atacante o hacker intenta ingresar.

Fechas de nacimiento o años significativos: Usar el año actual (2025) o tu año de nacimiento (ej. 1985). Si un hacker obtiene tu identificación o acceso a tus redes sociales, esta es la clave más predecible.

Números repetidos: Combinaciones como 0000, 1111 o 9999. Aunque parecen fáciles de recordar, carecen de cualquier nivel de entropía o seguridad.

Días y meses específicos: Usar el día y mes de tu cumpleaños o de un familiar (ej. 1509 para el 15 de septiembre). Al igual que el año, es información pública muy fácil de rastrear.

Patrones visuales en el teclado: Claves que forman líneas o figuras en el cajero, como 2580 (una línea recta vertical de arriba hacia abajo en el teclado numérico).

Reglas básicas para proteger los datos de tu tarjeta

Uno de los principales riesgos detectados por las autoridades es la exposición de datos personales. Por eso, la CNBB enfatizó la importancia de resguardar la información confidencial asociada a la tarjeta.

Cuidado con tus claves bancarias.

Entre las recomendaciones clave se encuentran:

No compartir el NIP ni el código de seguridad.

No permitir que le tomen fotos o copias a la tarjeta.

No perderla de vista al momento de pagar en comercios.

Estas medidas ayudan a prevenir compras no reconocidas y posibles clonaciones.

Evitar engaños y apoyarse solo en canales oficiales

La Secretaría del Bienestar advirtió sobre llamadas falsas y mensajes sospechosos, y aclaró que nunca solicita datos personales, NIP ni códigos de seguridad por teléfono o redes sociales.

Ante cualquier duda, robo, extravío o aclaración, los beneficiarios pueden comunicarse al 800 900 2000, la línea oficial del Banco del Bienestar, o consultar únicamente las páginas web y redes sociales verificadas. Las autoridades reiteraron que no existen intermediarios y todos los trámites son gratuitos.