En esta noticia

La Tarjeta Prepago Financiera para el Bienestar Visa se presenta como una nueva alternativa para las personas migrantes en Estados Unidos que envían dinero a México de forma frecuente, segura y a bajo costo.

De acuerdo con el comunicado oficial del 18 de julio de 2025, la tarjeta Finabien permite realizar transferencias inmediatas entre cuentas Finabien, sin intermediarios y con una comisión fija de solo 2.99 dólares por envío.

Además de facilitar el envío de remesas, la tarjeta ofrece protección del dinero, acceso digital mediante app y aceptación en comercios físicos y en línea, independientemente del estatus migratorio del titular.

La Tarjeta Prepago Financiera para el Bienestar es emitida por Pathward, National Association, Miembro FDIC.
La Tarjeta Prepago Financiera para el Bienestar es emitida por Pathward, National Association, Miembro FDIC.

Los 7 beneficios clave de la Tarjeta Finabien para enviar remesas

La Tarjeta Finabien está diseñada para maximizar el rendimiento del dinero enviado desde Estados Unidos a México, reduciendo costos y eliminando riesgos asociados al manejo de efectivo.

Estos beneficios la convierten en una opción competitiva frente a los métodos tradicionales de envío de remesas, especialmente para quienes buscan rapidez, seguridad y control desde el celular.

  1. Comisión fija de solo 2.99 dólares por envío
  2. Envíos inmediatos de tarjeta a tarjeta Finabien
  3. Recepción directa del dinero en México
  4. Uso para compras en línea y establecimientos
  5. Recepción de sueldo o nómina
  6. Seguro de repatriación
  7. Capacidad de guardar hasta 20 mil dólares

Te puede interesar

Atención SAT: esto debes hacer si te condicionan una factura con un plazo indebido

Más beneficios adicionales que ofrece la tarjeta

La Tarjeta Finabien también permite evitar el impuesto especial del 1% a remesas que entrará en vigor en Estados Unidos en 2026, ya que las transferencias se realizan entre cuentas y no mediante efectivo, cheques o giros postales.

Asimismo, los fondos están protegidos legalmente y pertenecen al titular, sin importar su estatus migratorio. La tarjeta es emitida por Pathward®, National Association, miembro de la FDIC, lo que brinda respaldo institucional.

La tarjeta FINABIEN permitirá evitar depósitos directos sujetos a impuestos. Fuente: archivo.
La tarjeta FINABIEN permitirá evitar depósitos directos sujetos a impuestos. Fuente: archivo.

Cómo y dónde tramitar la Tarjeta Finabien paso a paso

El trámite de la Tarjeta Finabien es sencillo y puede realizarse en línea o mediante plataformas oficiales tanto en Estados Unidos como en México, sin intermediarios.

Una vez activada, la tarjeta puede administrarse desde la aplicación móvil, permitiendo enviar dinero, consultar movimientos y realizar compras de forma inmediata.

Dónde y cómo solicitar la tarjeta Finabien

La Tarjeta Finabien permite enviar remesas de EUA a México por solo 2.99 dólares, evita impuestos, protege tu dinero y ofrece beneficios que muchos aún desconocen.

  • En México: gob.mx/finabien
  • En Estados Unidos: tarjetafinabien.com/us
  • Descargando la app oficial en Google Play o App Store
  • Completando el registro y verificación de identidad
  • Activando la tarjeta para comenzar a enviar remesas
Pensionados .Histórico fallo de la Suprema Corte contra las Afores: adiós a las altas comisiones sobre tu pensión