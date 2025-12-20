En esta noticia
La Tarjeta Prepago Financiera para el Bienestar Visa se presenta como una nueva alternativa para las personas migrantes en Estados Unidos que envían dinero a México de forma frecuente, segura y a bajo costo.
De acuerdo con el comunicado oficial del 18 de julio de 2025, la tarjeta Finabien permite realizar transferencias inmediatas entre cuentas Finabien, sin intermediarios y con una comisión fija de solo 2.99 dólares por envío.
Además de facilitar el envío de remesas, la tarjeta ofrece protección del dinero, acceso digital mediante app y aceptación en comercios físicos y en línea, independientemente del estatus migratorio del titular.
Los 7 beneficios clave de la Tarjeta Finabien para enviar remesas
La Tarjeta Finabien está diseñada para maximizar el rendimiento del dinero enviado desde Estados Unidos a México, reduciendo costos y eliminando riesgos asociados al manejo de efectivo.
Estos beneficios la convierten en una opción competitiva frente a los métodos tradicionales de envío de remesas, especialmente para quienes buscan rapidez, seguridad y control desde el celular.
- Comisión fija de solo 2.99 dólares por envío
- Envíos inmediatos de tarjeta a tarjeta Finabien
- Recepción directa del dinero en México
- Uso para compras en línea y establecimientos
- Recepción de sueldo o nómina
- Seguro de repatriación
- Capacidad de guardar hasta 20 mil dólares
Más beneficios adicionales que ofrece la tarjeta
La Tarjeta Finabien también permite evitar el impuesto especial del 1% a remesas que entrará en vigor en Estados Unidos en 2026, ya que las transferencias se realizan entre cuentas y no mediante efectivo, cheques o giros postales.
Asimismo, los fondos están protegidos legalmente y pertenecen al titular, sin importar su estatus migratorio. La tarjeta es emitida por Pathward®, National Association, miembro de la FDIC, lo que brinda respaldo institucional.
Cómo y dónde tramitar la Tarjeta Finabien paso a paso
El trámite de la Tarjeta Finabien es sencillo y puede realizarse en línea o mediante plataformas oficiales tanto en Estados Unidos como en México, sin intermediarios.
Una vez activada, la tarjeta puede administrarse desde la aplicación móvil, permitiendo enviar dinero, consultar movimientos y realizar compras de forma inmediata.
Dónde y cómo solicitar la tarjeta Finabien
La Tarjeta Finabien permite enviar remesas de EUA a México por solo 2.99 dólares, evita impuestos, protege tu dinero y ofrece beneficios que muchos aún desconocen.
- En México: gob.mx/finabien
- En Estados Unidos: tarjetafinabien.com/us
- Descargando la app oficial en Google Play o App Store
- Completando el registro y verificación de identidad
- Activando la tarjeta para comenzar a enviar remesas