La Tarjeta Prepago Financiera para el Bienestar Visa se presenta como una nueva alternativa para las personas migrantes en Estados Unidos que envían dinero a México de forma frecuente, segura y a bajo costo.

De acuerdo con el comunicado oficial del 18 de julio de 2025, la tarjeta Finabien permite realizar transferencias inmediatas entre cuentas Finabien, sin intermediarios y con una comisión fija de solo 2.99 dólares por envío.

Además de facilitar el envío de remesas, la tarjeta ofrece protección del dinero, acceso digital mediante app y aceptación en comercios físicos y en línea, independientemente del estatus migratorio del titular.

La Tarjeta Prepago Financiera para el Bienestar es emitida por Pathward, National Association, Miembro FDIC.

Los 7 beneficios clave de la Tarjeta Finabien para enviar remesas

La Tarjeta Finabien está diseñada para maximizar el rendimiento del dinero enviado desde Estados Unidos a México, reduciendo costos y eliminando riesgos asociados al manejo de efectivo.

Estos beneficios la convierten en una opción competitiva frente a los métodos tradicionales de envío de remesas, especialmente para quienes buscan rapidez, seguridad y control desde el celular.

Comisión fija de solo 2.99 dólares por envío Envíos inmediatos de tarjeta a tarjeta Finabien Recepción directa del dinero en México Uso para compras en línea y establecimientos Recepción de sueldo o nómina Seguro de repatriación Capacidad de guardar hasta 20 mil dólares

Más beneficios adicionales que ofrece la tarjeta

La Tarjeta Finabien también permite evitar el impuesto especial del 1% a remesas que entrará en vigor en Estados Unidos en 2026, ya que las transferencias se realizan entre cuentas y no mediante efectivo, cheques o giros postales.

Asimismo, los fondos están protegidos legalmente y pertenecen al titular, sin importar su estatus migratorio. La tarjeta es emitida por Pathward®, National Association, miembro de la FDIC, lo que brinda respaldo institucional.

La tarjeta FINABIEN permitirá evitar depósitos directos sujetos a impuestos. Fuente: archivo.

Cómo y dónde tramitar la Tarjeta Finabien paso a paso

El trámite de la Tarjeta Finabien es sencillo y puede realizarse en línea o mediante plataformas oficiales tanto en Estados Unidos como en México, sin intermediarios.

Una vez activada, la tarjeta puede administrarse desde la aplicación móvil, permitiendo enviar dinero, consultar movimientos y realizar compras de forma inmediata.

Dónde y cómo solicitar la tarjeta Finabien

La Tarjeta Finabien permite enviar remesas de EUA a México por solo 2.99 dólares, evita impuestos, protege tu dinero y ofrece beneficios que muchos aún desconocen.