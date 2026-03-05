Las personas que cotizan bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y están próximas a cumplir 60 años, deben tener en cuenta los cambios que podrían impactar en la pensión por cesantía en edad avanzada. En términos generales, las reglas principales de este esquema permanecen sin cambios, aunque existen algunos factores que pueden influir en el monto final del apoyo económico. Para empezar, la Ley 73 continúa aplicando a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Bajo este régimen se mantienen requisitos clave, como contar con al menos 500 semanas cotizadas y haber cumplido 60 años para solicitar la pensión por cesantía. Asimismo, sigue vigente la opción de obtener el 100% del monto calculado si el trabajador decide jubilarse hasta los 65 años. Conoce las modificaciones que se aplicarán desde este año y evita problemas con el cobro de dinero. Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la actualización anual del salario mínimo y de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estos indicadores influyen en diversos topes y referencias dentro del sistema de pensiones, por lo que sus ajustes pueden modificar ciertos límites o montos utilizados en los cálculos. En paralelo, algunos trabajadores están recurriendo a estrategias como la Modalidad 40, que permite incrementar el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, base para calcular la pensión bajo la Ley 73. Otro aspecto importante es la revisión de información por parte del IMSS. En años recientes, la institución intensificó la verificación de semanas cotizadas y salarios registrados. Por ello, quienes planean jubilarse este año deben: Si una persona dejó de cotizar hace tiempo, debe verificar que no haya superado el periodo permitido sin reactivar su afiliación, ya que esto podría afectar su posibilidad de pensionarse. La Ley 73 no desaparece ni cambia sus requisitos básicos en 2026. Sin embargo, variables como la actualización de indicadores económicos, el costo de estrategias como la Modalidad 40 y la necesidad de tener en orden las semanas cotizadas hacen que la planificación del retiro sea cada vez más relevante. Para quienes están cerca de jubilarse, el verdadero cambio no está en la ley, sino en el contexto: revisar números, confirmar requisitos y tomar decisiones informadas puede marcar una gran diferencia en el monto final de la pensión.