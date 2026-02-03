Los principales bancos del país, entre ellos Banamex, BBVA México y Banco Azteca, confirmaron la entrada en vigor de un nuevo requisito para el retiro de efectivo, el cual será obligatorio a partir de julio de 2026. Esta medida forma parte de una actualización en los esquemas de seguridad bancaria y tiene como objetivo reforzar la protección de las cuentas de millones de clientes.

Según lo informado por la Asociación de Bancos de México (ABM), los clientes que hagan retiros o depósitos superiores a 140,000 pesos deberán cumplir de manera obligatoria con este nuevo lineamiento. De esta manera, las autoridades garantizan mayor claridad en las operaciones de alto monto.

La ABM pedirá identificación oficial para retirar y depositar dinero en efectivo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Se trata de una disposición de carácter obligatorio: si el usuario no cumple con el requisito establecido, la institución bancaria no podrá autorizar la operación. Por ello, los cuentahabientes deberán tomar previsiones antes de acudir a una sucursal.

¿Qué requisitos piden los bancos en México?

El presidente de la ABM, Emilio Romano, detalló que a partir del 1 de julio de 2026 pedirán una identificación oficial para hacer cualquier transacción que sobrepase los 140,000 pesos.

Esta obligación aplicará tanto para retiros y depósitos en ventanilla como para cualquier otro movimiento de alto monto que se efectúe dentro de las sucursales bancarias.

La nueva disposición no reemplaza las normas ya existentes, sino que agrega una capa adicional de verificación.

El objetivo de esta medida es asegurar que cada operación de gran volumen esté vinculada a la identidad del titular de la cuenta, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados y protegiendo el patrimonio de los clientes.

Estrategia de seguridad en México

La exigencia de este requisito se enmarca en una estrategia nacional orientada a combatir el robo de identidad en el sistema financiero . Al solicitar identificación oficial en transacciones elevadas, los bancos buscan disminuir los fraudes y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero.

Al establecer mayores controles sobre el uso de efectivo en montos elevados, se pretende incentivar el uso de medios de pago electrónicos, los cuales ofrecen mayor trazabilidad, seguridad y eficiencia en la administración financiera cotidiana.

Sistema de modernización en los bancos de México

A lo largo del tiempo, el sistema bancario incorporó diferentes ajustes para proteger los recursos de los usuarios frente a nuevas prácticas delictivas.

Respecto al requisito de la identificación oficial, este se suma a las medidas de supervisión que ya aplica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los depósitos en efectivo, consolidando un entorno financiero donde la transparencia ocupa un lugar central.