La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio. Las clases en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema nacional concluirán el 15 de julio, tal como estaba previsto en el calendario oficial. La decisión fue comunicada mediante un boletín institucional tras la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada con la participación de los 32 secretarios de Educación del país. El giro en la postura de la SEP llegó tras un llamado expreso de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Conaedu acordó respetar los 185 días efectivos de clases establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025. El titular de la SEP, Mario Delgado, había anunciado el pasado 7 de mayo —tras la LXVI Reunión Nacional del Conaedu— que el ciclo cerraría anticipadamente. El funcionario difundió la medida en sus redes sociales antes de que fuera oficializada, lo que generó confusión entre familias y docentes. Delgado reconoció que el gobierno mantendrá “la flexibilidad necesaria” para atender condiciones regionales extraordinarias, como las altas temperaturas en algunos estados o las necesidades logísticas vinculadas al Mundial de Futbol 2026. La reunión extraordinaria dejó cuatro resoluciones concretas: