El banco del Bienestar cerrará en febrero por feriado con descanso obligatorio en México

Los clientes del Banco del Bienestar deben tener en cuenta que la institución cerrará sus puertas el próximo lunes 2 de febrero, por lo que habrá varios trámites y operaciones que quedarán suspendidas temporalmente. Se trata de un cierre pactado por los feriados oficiales del Gobierno.

Quienes tenían planes de acudir al banco para consultar saldo, retirar pensión o hacer trámites, será mejor que tengan en cuenta este cierre temporal ya que todas las sucursales permanecerán cerradas después del fin de semana.

El Banco del Bienestar cerrará el lunes 2 de febrero por feriado oficial en México

No se trata de un error ni de un problema técnico. Ese día es feriado oficial a nivel nacional y el banco del gobierno federal suspenderá actividades conforme al calendario oficial.

¿Por qué cerrará el Banco del Bienestar el 2 de febrero?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que el lunes 2 de febrero no habrá atención bancaria en México. La razón no es la celebración del Día de la Candelaria, sino la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, que se recorre en el calendario.

La CNBV, organismo encargado de regular y supervisar a las instituciones financieras -incluido el Banco del Bienestar-, confirmó esta suspensión, por lo que cualquier trámite presencial deberá esperar.

¿Qué pasa con la Pensión IMSS si hay feriado?

Aunque las sucursales bancarias estén cerradas, los depósitos siguen garantizados, solo cambia la fecha de pago:

El IMSS suele depositar la pensión el primer día de cada mes.

En febrero de 2026, el 1° cae en domingo y el 2 es día festivo.

Por ello, el pago se realizará el martes 3 de febrero, que es el siguiente día hábil.

El monto de la pensión no se modifica, no se pierde ningún derecho y no es necesario realizar trámites adicionales, ya que el depósito se realiza de forma automática.

¿Funciona la banca en línea en días festivos?