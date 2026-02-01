Los bancos de todo México cambiarán para siempre a mediados de 2026. Cuentahabientes de BBVA México, Santander, Banamex y otras entidades que quieran realizar extracción de billetes, que ascienda a una suma determinada de dinero, se verán obligados a cumplir con una nueva regla, ya que de lo contrario, la operación no podrá concretarse.

Se trata de una actualización en los protocolos bancarios. El ajuste fue confirmado por las principales instituciones financieras del país y tiene una fecha concreta de entrada en vigor. A partir de ese momento, ciertas operaciones dejarán de ser automáticas y requerirán un paso adicional que muchos clientes aún desconocen.

El impacto no será generalizado, pero sí relevante. Quienes realicen movimientos por montos elevados deberán cumplir con un nuevo requisito sin excepción. De lo contrario, el banco no procesará la operación, aún cuando los fondos estén disponibles.

¿Cómo será el retiro de efectivo en bancos a partir del segundo semestre de 2026? (Foto: Archivo)

Bancos, retiros y el nuevo requisito obligatorio desde julio de 2026

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), instituciones como BBVA México, Banamex y Banco Azteca aplicarán un nuevo protocolo para retiros y depósitos superiores a 140,000 pesos. La medida será obligatoria a partir del 1 de julio de 2026.

El cambio central es claro: para realizar transacciones de alto monto será indispensable presentar una identificación oficial vigente. Este requisito aplicará tanto en operaciones realizadas en ventanilla como en otros movimientos presenciales dentro de las sucursales.

Desde la ABM se aclaró que la norma no es opcional ni sustituye regulaciones previas. Funciona como un filtro adicional de seguridad, diseñado para garantizar que los recursos solo puedan ser movilizados por el titular de la cuenta o una persona debidamente autorizada.

Los ciudadanos del territorio azteca que busquen retirar grandes sumas de dinero a partir del segundo semestre, deberán cumplir con una serie de requisitos esenciales. (Foto: Archivo)

Seguridad bancaria y control del efectivo: por qué cambia el sistema

La nueva regla responde a una estrategia para reforzar la seguridad bancaria y reducir delitos como la suplantación de identidad. Al exigir la verificación del cliente en montos elevados, los bancos buscan blindar las cuentas frente a retiros irregulares.

Entre los principales objetivos de la medida se encuentran:

Reducir fraudes y accesos no autorizados

Fortalecer los controles contra el lavado de dinero

Mejorar la trazabilidad de operaciones en efectivo

Proteger el patrimonio de los cuentahabientes

Además, la ABM reconoce un segundo objetivo: impulsar la digitalización. El control más estricto del efectivo busca incentivar el uso de transferencias electrónicas y medios de pago digitales, considerados más seguros y rastreables.

Protocolos bancarios, SAT y el contexto de mayor vigilancia financiera

Cabe destacar que este ajuste no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de una evolución gradual de los protocolos bancarios en México, que en los últimos años se han endurecido frente a nuevas maniobras fraudulentas.

La medida también se alinea con los controles que el SAT mantiene sobre los depósitos en efectivo y las operaciones inusuales. El objetivo común es consolidar un sistema financiero más transparente y confiable.

¿Qué aconsejan los bancos?

De cara a 2026, los bancos recomiendan a sus clientes informarse con anticipación y acudir a sucursal con la documentación requerida.